PHOTOS - Les banques se barricadent avant la manifestation anti-nucléaire à Nancy

Nancy, France

Cinq agences bancaires du centre-ville de Nancy ont fermé leurs portes et installé des panneaux de bois pour protéger leurs vitrines, notamment rue Saint-Jean et rue Saint Dizier. Des banques fermées et barricadées au centre-ville de Nancy où des centaines de manifestants anti-nucléaires sont attendus ce samedi pour une manifestation festive mais aussi des black blocs selon la préfecture qui a donné des consignes de prudence aux commerçants.

Présence policière dès vendredi soir

Dès vendredi soir, la prison de Nancy a été attaquée avec un slogan hostile à la police alors que le centre-ville était déjà protégé par la police avec une présence de policier, notamment à proximité de la gare dès vendredi soir.

Rassemblement sur trois jours

La mobilisation contre le projet d'enfouissement des déchets radioactifs Cigéo de Bure en Meuse, se déroule ce samedi à Nancy à partir de 14H. Un rassemblement dans le cadre du collectif Vent de Bure qui se déroule sur trois jours à Nancy et Vandoeuvre jusqu'à dimanche et qui prévoit notamment un village des luttes sur le cours Léopold à Nancy mais aussi une manifestation joyeuse et revendicative qui doit éviter l'hyper-centre ville de Nancy et la place Stanislas.

Des panneaux de bois devant les agences bancaires rue Saint-Dizier à Nancy. © Radio France - Thierry Colin

Un magasin de cosmétique a préféré protéger sa vitrine à Nancy. © Radio France - Thierry Colin

Nancy se barricade avec des banques qui ont investi dans des panneaux de bois. © Radio France - Thierry Colin

Nancy se prépare à un samedi sous tension. © Radio France - Thierry Colin