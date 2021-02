Les barrières des parkings payants de Laval ne fonctionnent plus depuis le 17 janvier

Dans le centre-ville de Laval certains parkings sont gratuits ! Les barrières d'entrées ou de sorties ne fonctionnent plus depuis le 17 janvier. En cause : la panne de courant dans le secteur de la gare qui a eu lieu à la mi-janvier. Le serveur électrique qui alimente les barrières de stationnement est hors-service.

Du coup les automobilistes crient Hallelujah ! "Oui c'est pas mal, là on va au laboratoire pour se faire tester et c'est vrai que trouver une place c'est jamais facile ici. Donc c'est un mal pour un bien" sourit Marc, qui vient, avec son épouse, de garer sa voiture près du théâtre de Laval. Alexandre, dans son fourgon noir n'a pas perdu de temps à l'horodateur, et c'est plutôt plaisant pour ce transporteur professionnel. "Effectivement les barrières sont levées donc j'en ai profité c'est plutôt agréable. Les centres villes sont rarement compatibles avec ce type de véhicule en plus" explique-t-il.

Rétablissement vendredi

Sur quelques parkings, notamment derrière la mairie de Laval, la barrière d'entrée est bien baissée, mais pas celle de sortie. "Moi je travaille et paye mon abonnement régulièrement. Mais quand je viens ici je repaie car j'habite la rive gauche, et c'est pénible à la fin" déclare Maryse, une habitante. Mais voilà ... la fête est finie ! Les services d'Urbis Park sont entrés en action il y a quelques heures comme l'explique Benoît Deniard responsable d'exploitation. "Notre prestataire technique est en train de remplacer le serveur de péage. Le système devrait fonctionner en mode dégradé dans les prochaines heures avant un rétablissement vendredi" explique-t-il.

Urbis Park sollicitera son assurance pour le remplacement du matériel. On ignore le montant du manque à gagner dû à la perte d'exploitation.