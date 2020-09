Les bars de Pertuis restent ouvert, ceux des Bouches-du-Rhône paient les soirées illégales

Les cafetiers et restaurateurs manifestent vendredi matin à Marseille. Ils ne veulent pas fermer à partir de samedi. Fermeture pour deux semaines exigée par le gouvernement car la métropole d'Aix-Marseille est désormais classée en zone d'alerte maximale. Pertuis est la seule ville de Vaucluse qui fait partie de la métropole d'Aix-Marseille mais la mesure ne s'appliquera pas aux bars et restaurants de Pertuis. Ils resteront ouverts : le préfet de Vaucluse l'a garantit au maire de Pertuis. Le préfet engage le maire a sanctionner les contrevenants. Roger Pellenc envisage des fermetures administratives pour certains établissements et "pour les récalcitrants au port du masque, ça pourra aller jusqu'à la garde vue à Pertuis".

Bars et restaurants ne ferment pas à Pertuis

Au comptoir de son bar au centre de Pertuis, Julien porte le masque mais pas sur son nez : "c'est pas Marseille... Pertuis, c'est le village. Les gens font attention." Son bar ne fermera pas.

En terrasse sur une autre place, Françoise défend les restaurants de Pertuis : "je vais me faire taper dessus : à Marseille, c'est un peu la débandade alors qu'à Pertuis c'est très calme. Là, on est bien : on a les distance entre les tables. Il fallait imposer une fermeture administrative à ceux qui ne respectaient pas les gestes barrières. Ceux qui ont bien travaillé, il fallait les laisser ouverts".

Soirées illégales dans les villages du Nord des Bouches-du-Rhône

A quelques kilomètres de Pertuis, à Malemort, dans les Bouches du Rhône, le bar d'Hervé fermera. le restaurateur trie les factures prés du comptoir : " je viens de faire deux embauches : je suis dégoûté. Pourquoi les bars et pas les autres commerces ? Les boulangeries font des cafés comme si c'était des bars et nous, on ferme. On paye pas pour Marseille. On paye une décision de Paris".

Autre restaurant de malemort, celui de Murielle. Depuis l'annonce de la fermeture, les annulations de réservations se multiplient. Elle prend "très mal économiquement" la fermeture et pointe les soirées illégales dans les bars du Nord des Bouches du Rhône . La restauratrice regrette que "des établissements n'aient pas du tout joué le jeu et c'est inadmissible. Nous payons pour les soirées inadmissibles qui ont eut lieu dans les villages alentours. C'était pas normal".

Les restaurateurs et cafetiers des Bouches du Rhône manifestent vendredi matin à Marseille contre ces fermetures imposées par les mesures en zone d'alerte maximale.

