Les bars dijonnais se préparent à accueillir les supporters pour la demi-finale de la Coupe du monde

La Côte-d'Or se prépare à suivre la demi-finale de la Coupe du monde de football entre la France et le Qatar. Une fan zone est installée au Zénith de Dijon , il y a aussi des diffusions sur écran géant à Mirebeau-sur-Bèze et à Châtillon-sur-Seine, et puis il y a évidemment tout un tas de bars qui vont retransmettre l'événement. Nicolas Sauvage est le propriétaire du Bamagotchi, du Camden Café et du Barbarian's à Dijon.

ⓘ Publicité

Vous vous êtes posé la question de la retransmission des matches ?

Pas vraiment puisque le Barbarian's est le pub des retransmissions, on diffuse toutes sortes de matches. Le Bamagotchi vient d'ouvrir, on a mis un écran depuis l'inauguration puisqu'on a un grand espace qui s'y prête. On diffusera aussi les matches du XV de France l'an prochain. Cette histoire du boycott, tout le monde l'oublie plus ou moins, même si c'est vrai que cette coupe du monde est particulière.

Vous êtes complet ce soir ?

On a beaucoup de demandes de réservations. Mais sur nos établissements, surtout sur le Barbarian's, on n'en prend pas, parce que c'est compliqué à gérer. Sur les deux autres, comme on a une partie restauration, on peut se permettre de prendre des réservations. C'est vrai que ça fait quelques jours qu'on en prend plus. On a un nombre de places assises qui est limité par rapport à nos déclarations d'ouverture, donc si on est complet, on redirige les clients vers d'autres établissements.

Vous craignez d'éventuels débordements ?

Non. De notre côté déjà, on a l'habitude de gérer ce genre d'événement. On a une équipe en place qui sait justement s'occuper de ce type de soirée. On n'a jamais pris de service de sécurité, on a jamais eu de soucis.