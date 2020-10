Les bars du Havre fermeront à minuit tous les soirs

Le préfet de Seine-Maritime a pris de nouveaux arrêtés pour tenter de lutter contre la propagation du coronavirus dans le département. Parmi les mesures, la fermeture des bars du Havre à minuit maximum à partir de ce lundi 12 octobre.

Mesures en vigueur au Havre :

Fermeture des des bars à minuit à partir du 12 octobre. Cette règle ne concerne pas les restaurants

Port du masque obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, entre 7h et 2h du matin, sauf dans la forêt de Montgeon, dans le parc de Rouelles et sur la plage à partir des galets

Les vides-greniers et brocante sont interdits

Mesures en vigueur à Rouen et 18 communes autres communes de la métropole

À Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bonsecours, Bois-Guillaume, Canteleu, Darnétal, Déville-le-Rouen, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Mesnil-Esnard, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont Saint-Aignan, Oissel, Petit-Couronnr, Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, et Sotteville-lès-Rouen :

Les bars doivent fermer à 22h maximum. Cette règle ne concerne pas les restaurants

Cette règle ne concerne pas les restaurants Les activités physiques et sportives sont interdites dans les salles de sport et salle de fitness. L es salles de sport sont fermées.

Les rassemblements festifs et familiaux sont interdits dans les salles polyvalentes , à l'exception des cérémonies funéraires

, à l'exception des cérémonies funéraires Les vides-greniers et brocante sont interdits

Mesures dans 26 autres communes de la métropole de Rouen

À Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Belbeuf, Boos, La Bouille, Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Duclair, Elbeuf, Franqueville Saint-Pierre, Freneuse, Le Houlme, Isneauville, Malaunay, Montmain, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Quevreville-la-Poterie, Roncherolles-sur-le-Vivier, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Martin-du-Vivier, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Tourville-la-Rivière, Le Trait, Yainville, et Ymare :

Les bars doivent fermer à minuit. Cette règle, qui s'applique depuis ce samedi 10 octobre, ne concerne pas les restaurants.

Mesures dans toutes les communes de Seine-Maritime

Les événements de plus de 1.000 personnes sont interdits dans les lieux ouverts au public, cette jauge ne comprend pas les organisateurs et personnels, uniquement les visiteurs. Pas plus de 1.000 personnes en même temps dans ce lieu.

dans les lieux ouverts au public, cette jauge ne comprend pas les organisateurs et personnels, uniquement les visiteurs. Pas plus de 1.000 personnes en même temps dans ce lieu. Les rassemblements festifs et familiaux sont dans les salles polyvalentes sont limités à 30 personnes maximum , à l'exception des cérémonies funéraires

, à l'exception des cérémonies funéraires Les buvettes dans les établissements sportifs et les stades sont fermées, sauf pour des événements sportifs professionnels.

Par ailleurs le port du masque est désormais obligatoire dans certaines zones de Barentin pour toute personne de 11 ans et plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, de 7h à 20h.

Toutes ces mesures sont en vigueur jusqu'au 26 octobre inclus.