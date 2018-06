Le Mondial 2018 de football est ouvert. Les bars du Vieux-Port de Marseille s'apprêtent à retransmettre les matchs via des écrans sur les terrasses. Pourtant, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône cette année donne une consigne simple : pas d'écrans tournés vers la voie publique.

Marseille, France

A Marseille, c'est une tradition, presque une religion. Pour chaque matchs importants, des centaines de personnes se réunissent dans les bars du Vieux-Port pour une grande communion footballistique. Pour le Mondial 2018, comme pour les matchs de l'OM, les supporters se retrouveront sur les trottoirs, boissons à la main pour suivre les Bleus. Et dans le contexte actuel, avec la route qui passe juste à côté, cette foule peut constituer une cible d'attentat. Pour la Coupe du monde, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a donc décidé de renforcer la sécurité sur les terrasses comme l'annonce Christophe Raynaud, directeur de cabinet du préfet de police : "Les attroupements sur la voie publique peuvent constituer une cible. Nous invitons les exploitants de débit de boisson à tourner leurs écrans vers leurs clients et non pas vers la voie publique."

Les bars ne devront pas tourner les écrans de télévision vers la rue

Pourtant, tourner les écrans vers la rue pour rendre les matchs accessibles à tous, c'est une tradition sur le Vieux-Port de Marseille. D'ailleurs, Julia, du bar Le Havana a déjà tout prévu "On a 3 écrans : un dans l'entrée, un dans le coin fumeur et un sur la terrasse". C'est cet écran extérieur qui risque de poser problème. Si les commerçants ne respectent pas la consigne de sécurité, ils s'exposent à une amende. Anthony, du bar La Galiote, a déjà prévu de contourner la règle : "Je pense qu'il y aura pas mal de sécurité, si on vit avec la peur ça sert à rien !", lance le patron de bar.

Menace terroriste ou pas, les fans de football marseillais sont en tous cas prêts à faire la fête, comme Randam : "De toute façon, on est menacés donc pour ma part, je ne m'empêcherai pas de venir sur le Vieux-Port regarder le match à cause des menaces terroristes". Pour la sécurité de tous, la préfecture de police prévoit de déployer des agents de police supplémentaires les soirs de matchs. En ce qui concerne, les quais du Port, il n'est pas prévu de les rendre piétons.