Les bars et les restaurants de Valence se préparent à rouvrir le 2 juin

Ils n'en peuvent plus d'attendre. Journée cruciale ce jeudi pour les gérants de bars, de cafés et de restaurants partout en France. Le Premier ministre Édouard Philippe doit s'exprimer à 16 heures pour présenter la deuxième phase du déconfinement. Au menu, la question des déplacements des Français (toujours limités à 100 km) et celle de la réouverture des bars, des cafés et des restaurants le 2 juin, mardi prochain.

Gel hydroalcoolique et masques pour les serveurs

Avant même ces annonces, les gérants d'établissements ont anticipé. "On a commencé à nettoyer en début de semaine", explique Didier Perrod, le patron du Derby, un bar situé sur la Place des Clercs à Valence. "Le protocole précis n'a pas encore été dévoilé, mais on va installer des distributeurs de gel hydroalcoolique", poursuit le gérant. "Il y aura des masques à disposition pour nos clients, et ils seront obligatoires pour les serveurs."

"Ça va être une découverte totale de travailler avec un masque ou une visière", confie justement Jean-Charles, un de ses employés. "Il va aussi y avoir beaucoup moins d'interaction sociale, ça va être un peu l'inconnu."

La brasserie l'Étage et le bar le Derby vont devoir réduire la capacité de leur terrasse. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Moins de place en terrasse

Quant à la grande terrasse du bar, sa capacité devrait passer de 100 places assises à seulement 50. "Mais au moins, on pourra rouvrir", confie Didier Perrod. "Ça fait du boulot, ça fait de l'investissement, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi, c'est à dire accueillir nos clients en toute transparence."

Son collège Rodolphe Perret, qui est propriétaire de la brasserie l'Étage juste à côté est du même avis. Lui aussi va devoir réduire sa capacité d'accueil. "Si on tourne entre 40 et 50% de notre capacité, on sera déjà content", explique le gérant. "On attend vraiment d'être dans le jus pour savoir comment on va réagir."

Menu digital et plexiglas sur le comptoir ?

Ses employés seront masqués, cheveux attachés, et vous ne trouverez plus de menus sur les tables de sa brasserie. A la place, les clients pourront scanner un code avec leur téléphone pour voir s'afficher la carte directement sur leurs écrans. Hygiénique, mais aussi "déshumanisant" pour Chloé, qui gère le restaurant Table 10 quelques rues plus loin. "Tout ce protocole, ce n'est pas naturel. On fait ce métier pour le contact, le naturel et l'humain sont prédominants. Si on nous enlève ça, autant mettre des robots ..."

"Nous on avait pensé mettre une plaque de plexiglas sur le bar, mais on a vite renoncé", lâche de son côté Stéphane Roux, le propriétaire du bar les Tontons. "Mais un bar ce n'est pas une caisse de supermarché, il y a plus d'échanges ! Déjà séparer les clients entre eux ça va être dur, et je pense que ça va l'être encore plus entre les serveurs et les clients."

Stéphane Roux, comme ses collègues, fera de son mieux. "Il va falloir s'adapter à cette toute nouvelle manière de travailler, mais on va y arriver. Aujourd'hui, il faut vraiment que les bars rouvrent."