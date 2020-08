Covid 19 : Les bars et les restaurants des Bouches-du-Rhône vont fermer à partir de 23 heures

La préfecture des Bouches-du-Rhône annonce le renforcement des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. A partir de ce mercredi, les restaurants, bars et commerces d’alimentation seront fermés à partir de 23h et le port du masque devient obligatoire partout à Marseille.

C'était prévu. Le nouveau préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et préfet des Bouches-du-Rhône en concertation avec le directeur de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet de police des Bouches-du-Rhône, annonce deux mesures phares pour limiter la propagation du virus dans le département.

A compter de ce mercredi 26 août et jusqu’au 30 septembre 2020 inclus:

Les restaurants , les débits de boissons et les commerces d’alimentation générale seront fermés tous les jours de 23h à 6h dans toutes les communes du département

Le port du masque devient obligatoire dans l'espace public partout à Marseille, pour toutes les personnes de plus de 11 ans

Par ailleurs, le port du masque est recommandé en entreprise et le télétravail doit être encouragé.

Durant cette période, les forces de police et de gendarmerie multiplieront les contrôles pour s’assurer que ces obligations soient bien respectées.En cas de non respect de ces mesures, une amende pouvant aller de 135 à 3750 euros en cas de récidive est prévue et six mois de prison en cas de verbalisations répétées dans un délai de quinze jours.

Des mesures pour répondre à des chiffres inquiétants

Dans le département, le taux d’incidence (c’est-à-dire le nombre de personnes testées positives au Covid-19 sur 100 000 personnes) est actuellement de 131 alors qu’il était de 25 à la fin du mois de juillet. A Marseille le taux d’incidence est de 177 alors qu’il était de 33 fin juillet.