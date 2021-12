Les bars et restaurants du Var devront fermer à une heure du matin le soir du réveillon

La préfecture du Var annonce de nouvelles mesures pour la nuit de la Saint-Sylvestre : fermeture des bars et restaurants à une heure du matin, interdiction de danser dans la rue et dans les lieux accueillant du public. Pas de feux d'artifice non plus pour les particuliers jusqu'à dimanche inclus.

Le réveillon du nouvel an finira tôt dans le Var. La préfecture annonce de nouvelles mesures à cause de la situation sanitaire : les bars et restaurants devront obligatoirement fermer à 1 heure du matin. Il sera interdit de danser dans ces établissements, mais aussi sur la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public dès 18h et jusqu'à 6 heures du matin.

Le Var est l'un des départements où la circulation du virus est très active avec un taux d'incidence autour de 1000 pour 100.000 habitants (1 habitant sur 100 est positif). L'utilisation des feux d'artifices est également interdite pour les particuliers jusqu'au dimcnahe 2 janvier inclus, tout comme la consommation d'alcool sur la voie publique.

Conformément aux annonces du Premier ministre ce lundi, la préfecture du Var demande aussi aux élus "de renoncer à l'organisation d'événements présentant des risques sanitaires du fait de regroupements importants de population comme les feux d'artifice, les cérémonies des vœux...".