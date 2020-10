Les bars peuvent rouvrir à Toulouse, l'arrêté préfectoral retoqué par la justice

Le tribunal administratif de Toulouse suspend l'arrêté préfectoral qui ordonnait la fermeture des bars. A Toulouse et dans les 16 autres communes placées en zone écarlate, ils peuvent donc de nouveau rouvrir jusqu'à minuit ce soir et jusqu'à 21h à partir de samedi.

C'est un énième rebondissement pour le moins inattendu. Le tribunal administratif de Toulouse vient de retoquer l'arrêté préfectoral interdisant aux bars toulousains d'ouvrir depuis une semaine. Le groupement de restaurateurs et de cafetiers porté par l'UMIH 31 et la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) avait en effet déposé un référé devant le tribunal ce jeudi pour contester cette fermeture. Ce dernier leur a finalement donné raison. Techniquement, les bars peuvent donc rouvrir dès ce vendredi soir jusqu'à minuit.

À ce jour selon le tribunal, "aucun foyer de contamination n’a été détecté ayant pour origine une contamination survenue dans lesdits établissements". Toujours selon le tribunal, les débits de boisson "sont soumis à un protocole sanitaire strict et contrôlable, et il n’apparaît pas qu’il ne serait pas respecté".

Ils devront en revanche fermer à 21h à partir de samedi, une fois que les nouvelles mesures du couvre-feu seront effectives. C'est en effet la grande particularité de cette période un peu inédite : le couvre-feu devrait rentrer en vigueur dès ce vendredi soir minuit à Toulouse et dans une grande partie de la région.

103 communes pourraient être concernées par le couvre-feu dans la région toulousaine, avec interdiction de sortir de chez soi entre 21h et 6h du matin, sauf avec une attestation et un motif familial ou professionnel. Et désormais, il devrait même donc être possible de s'installer en terrasse jusqu'en début de soirée.

C'est la cacophonie complète" - Philippe Belot, vice-président de l'UMIH 31.

Philippe Belot, le vice-président de l'UMIH en Haute-Garonne, se réjouit de cette décision et de "l’opiniâtreté" des cafés et des bars qui ont contesté jusqu'au bout cette mesure. "C'est une décision de bon sens de la justice face à un gouvernement qui nous matraque depuis des mois" affirme t-il.

Pas sûr en revanche que les bars puissent rouvrir au plus tôt. La nouvelle est encore fraîche et il faut du temps pour que les établissements puissent prévenir le personnel, remettre les machines en route et préparer l'accueil des clients.