On ne peut plus faire de canoë-kayak sur la Dordogne, la rivière est trop haute

On ne peut plus faire de canoë sur la Dordogne depuis le début de semaine, parce que la rivière est trop haute : 1 mètres 55 mesurés au pont de Cénac, c'est au-delà de la limite autorisée par arrêté préfectoral pour la location de canoë-kayak sur la rivière. C'est une mesure de sécurité, la Dordogne est dangereuse quand elle est trop haute. Mais c'est un vrai coup dur pour une trentaine de bases de canoë-kayak qui s'apprêtaient à accueillir les touristes pour le premier grand weekend des vacances d'été.

Les orages ont fait monter le niveau de la rivière

"C'est pas le meilleur moment, on a déjà eu un début de saison difficile avec le covid, les pluies tout le mois de juin, et là ça veut dire 100% de perte de chiffre d'affaire au 2 juillet alors qu'on a embauché nos saisonniers le 1er juillet", explique Yvonic Chouchaoui, le gérant de la base explorando à Groléjac. Les orages de ces derniers jours ont fait monter le niveau de l'eau. Mais il y a aussi la gestion de l'eau des barrages d'EDF, qui vide ses barrages après les grosses chutes de pluies.

Les loueurs voudraient que les barrages retiennent plus d'eau

"EDF nous a envoyé un mail pour nous dire qu'on devrait retrouver un niveau de navigation à peu près normal au 10 juillet, donc ça nous fait un début de saison très compliqué", explique le gérant. "On subit les événements, on ne peut pas aller écoper nous même la rivière avec nos petits bras !". Contacté par France Bleu Périgord, EDF explique qu'il faut aussi prendre en compte la biodiversité et d'autres facteurs, et que les barrages jouent déjà un rôle pour réduire le débit de la Dordogne.

Sur la Vézère, le système est différent, il n'y a pas d'arrêté préfectoral réglementant la fermeture des bases de canoë-kayak. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui décident d'ouvrir ou non, en évaluant le danger lié à la hauteur d'eau.