Les bateliers du marais poitevin souffrent de la météo pluvieuse

A l'embarcadère Cardinaud à Magné, Louis, guide batelier est en train d'écoper avant de partir en balade. "On a eu pas mal de pluie donc les fonds de barque sont plein d'eau", raconte-t-il. Une météo qui ne décourage pas Nicolas, venu en famille de Vendée. "C'est les vacances donc on profite quand même. On a tout prévu, le K-way...". Quelques gouttes commencent à tomber. Pas de quoi démoraliser Pantxika touriste du pays basque. "Avec le période qu'on a passé il faut le garder le sourire. Tant qu'on a la santé il faut profiter".

L'été est mauvais

Avec ce marais plus calme "on voit plus d'animaux. Il y a plus de ragondins en ce moment", remarque Louis, le guide. Mais pour les responsables d'embarcadères, cette baisse de la fréquentation est une mauvaise nouvelle. "L'été est mauvais. Comparé à l'an dernier qui avait été exceptionnel sur les mois de juillet-août, on est entre 25 et 40% de baisse", Manuel Mercier patron de l'embarcadère Cardinaud et président du syndicat des bateliers du marais. A la météo s'ajoutent parfois les conséquences du pass sanitaire comme à Maillezais, en Vendée, où le pass est en vigueur à l'abbaye.

Il reste encore la suite du mois d’août et l'arrière-saison, importante dans le marais. "Des études ont été menées et on sait que les Français vont consommer différemment. Ils vont partir plus souvent, moins loin, moins longtemps", indique Manuel Mercier. Mais là encore, la météo sera un facteur clé.