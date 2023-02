Les bébés dauphins de Planète sauvage à Port-Saint-Père font polémique

Le zoo Planète sauvage rouvre ses portes ce samedi 11 février 2023. Le parc animalier de Port-Saint-Père en Loire-Atlantique a deux nouvelles mascottes, des bébés dauphins, Pilli et Yaku, respectivement nés le 18 septembre et le 4 octobre 2022. Les deux cétacés sont nés au zoo, ce qui monte à 11 le nombre de dauphins à Planète sauvage.

La captivité des dauphins bientôt interdite

Mais cette nouvelle ne réjouit pas tout le monde. La loi contre la maltraitance animale votée en 2021 prévoit d'ici à 2026 l'interdiction de détenir et de faire reproduire des cétacés en captivité. Anissa Putois, de l'association de protection des animaux Peta, pense qu'il faut aller encore plus vite : "il faudrait avancer l'interdiction de la reproduction, confie-t-elle, car cela n'a aucun sens d'interdire la détention et la reproduction au même moment, si on entame une phase de transition vers une France sans aucun cétacé dans les delphinariums."

Anissa Putois appelle d'ailleurs au boycott du parc : "Nous encourageons vivement les gens à ne pas se rendre dans ces endroits, car ces parcs veulent uniquement faire du profit et vendre des billets d'entrée."

De son côté, le parc zoologique Planète sauvage indique sur son site internet qu'il respecte 5 engagements en termes de bien-être animal :

Garantir un accès à de l’eau et des aliments en quantité et en variété adaptées

Permettre l’expression de comportements naturels, dans des environnements adaptés

Offrir un environnement vécu comme confortable par chaque espèce

Protéger des sources de stress ou de peur dans les 100 ha de plaines et de forêts

Garantir un accès aux meilleurs soins, grâce à une équipe vétérinaire spécialisée

Par ailleurs, la captivité des cétacés est autorisée dans les zoos dès lors qu'il existe un programme de recherche scientifique. C'est ce qu'indique Martin Böye, le directeur scientifique de Planète sauvage, à nos confrères de Presse Océan. Il est l'invité de France bleu Loire océan ce vendredi à 7 heures 45. En France, deux parcs ont encore des dauphins en captivité : Planète sauvage et le Marineland d'Antibes.