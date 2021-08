PHOTOS - Les bébés mammifères recueillis à Buoux ont besoin de dons de lait

Les bébés animaux du centre de sauvegarde de la faune sauvage, à Buoux, dans le Luberon, ont besoin de votre aide ! Après l'appel aux dons de noisettes déjà lancé en avril dernier, le centre a cette fois besoin de lait maternisé pour nourrir les petits mammifères. D'autant que le centre a recueilli 2.200 animaux sauvages en détresse depuis le début de l'année, dont des centaines de jeunes hérissons, écureuils, lapereaux, pipistrelles, levrauts ou fouines.

Ces bébés hérissons n'ont que quelques jours. © Radio France - Adèle Bossard

Les plus grands boivent le lait directement dans une coupelle, les plus petits sont nourris avec des seringues utilisées comme des biberons. "Si vous avez un bébé chauve-souris, il ne va prendre que quelques gouttes toutes les deux heures, alors qu'un bébé écureuil peut prendre jusqu'à 10mL, détaille Lauriane Aubinais, du centre de sauvegarde de la LPO Paca. Et sur une journée, un seul petit individu peut boire jusqu'à 10 biberons par jour ! Donc les stocks diminuent à grande vitesse".

Dès qu'ils sont un peu plus grands, les écureuils boivent directement le lait dans une coupelle. © Radio France - Adèle Bossard

Mais ce lait maternisé spécial, vendu en pharmacie ou chez le vétérinaire, coûte cher. D'où ce nouvel appel aux dons, surtout que ça avait très bien fonctionné au printemps quand le centre a demandé des noisettes. "C'était exceptionnel, assure Lauriane Aubinais. Ça nous a beaucoup touchés, surtout que les gens nous ont mis des mots adorables ! On a refait entièrement nos stocks et les écureuils se sont régalés !"

Le centre de la LPO Paca à Buoux appelle donc ceux qui le souhaite à lui envoyer du lait maternisé "Royal Canin Babycat" pour chaton ou pour chiot. Vous pouvez déposer les dons directement à Buoux ou les envoyer par colis à LPO Paca, Château de l'environnement, 84 480 BUOUX.

Les bébés mammifères sont nourris avec ces seringues utilisées comme biberons. © Radio France - Adèle Bossard