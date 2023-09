Les bébés ne doivent pas consommer l'eau du robinet aux Angles et Villeneuve-lez-Avignon

Les alertes ont été envoyées sur les téléphones ce lundi 18 septembre. À Villeneuve-lez-Avignon et aux Angles, un excès de manganèse rend l'eau du robinet impropre à la consommation surtout pour les nourrissons et les bébés de moins de trois ans. Ils ne doivent pas en boire. En revanche, il n'y a aucun problème pour prendre un bain ou une douche. Une contre-analyse est en cours afin de confirmer la première analyse et devrait apporter de nouveaux résultats sous 48 heures.

"Le manganèse constitue l’un des minéraux les plus abondants dans l’environnement. C’est un oligo-élément essentiel au fonctionnement du corps humain. Les jeunes enfants et les nourrissons sont plus sensibles au manganèse en excès dans l’eau car ils consomment plus d’eau proportionnellement à leur poids, et l’éliminent moins facilement", précise Eau Grand Avignon.