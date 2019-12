Les Bénédictines de Rosheim lancent une collecte pour sauver leur couvent

Le monastère des Bénédictines de Rosheim a besoin d'un sérieux coup de neuf. La chaufferie va rendre l'âme. Il faut rénover la toiture et les façades, changer une centaine de fenêtres, mettre aux normes les bâtiments et les installations électriques. C'est un chantier de 2,8 millions d'euros.

Rosheim, France

Le monastère Notre-Dame du Sacré-Cœur a été créé à Rosheim en 1862 par des moniales venues de Saint-Nicolas-de-Port, en Lorraine, qui souhaitaient se rapprocher du Mont Sainte Odile.

Aujourd'hui, cet ancien établissement de bains a besoin du travaux d'envergure. La chaufferie est en fin de vie. Les façades prennent l'eau. Il faut refaire la toiture, changer 96 fenêtres, mettre aux normes les bâtiments et leur réseau électrique.

Les Bénédictines occupent notamment une ancienne tour de garde crénelée du 14ème siècle et une maison de maître du 17ème. Elles doivent respecter des normes patrimoniales très strictes pour rénover leurs locaux.

Un appel à la générosité pour préserver le patrimoine de Rosheim

Ce chantier va coûter 2,8 millions d'euros. La communauté aimerait lancer les travaux très rapidement. Les moniales ont donc décidé de lancer un appel aux dons. Elles ont reçu le soutien de la Fondation des Monastères.

Les Bénédictines de Rosheim espèrent collecter 500.000 euros. Elles vont aussi solliciter l'aide des collectivités locales.

La bibliothèque est installée dans la tour de garde du 14ème siècle, très difficile à chauffer ! © Radio France - Corinne FUGLER

Rosheim célèbre pour ses hosties

Actuellement, une douzaine de religieuses et deux novices vivent au monastère. Elles sont âgées de 23 à 102 ans ! Le monastère accueille aussi plusieurs "regardantes", venues observer le mode de vie des moniales. Leur devise : "ora et labora", prie et travaille !

La communauté tire l'essentiel de ses revenus de l'Hôtellerie de la Paix St Benoît, qui propose une vingtaine de chambres, soit 45 lits. L'Hôtellerie est notamment fréquentée par les visiteurs du Mont Sainte Odile, célèbre lieu de pèlerinage tout proche. Elles se sont aussi spécialisées dans la fabrication d'hosties. La communauté en cuit cinq millions chaque année...

La préparation des hosties au monastère des Bénédictines à Rosheim © Radio France - Corinne Fugler

Les Bénédictines cherchent d'ailleurs à se diversifier. Parmi leurs projets, une bière artisanale à base d'hosties. En effet, les plaques de découpe à base de froment peuvent être recyclées aisément par les brasseurs.

Les hosties sont découpées dans ces feuilles de pâte après cuisson © Radio France - Corinne FUGLER

Les chutes inutilisées peuvent être recyclées en bière © Radio France - Corinne Fugler

La cuisson des hosties à Rosheim © Radio France - Corinne FUGLER