Les bénéficiaires des Restos du cœur de l'Isère sont de plus en plus nombreux

"On voit de plus en plus de familles nombreuses, de demandeurs d'asiles, de familles monoparentales et des petites mamies", alerte Brigitte Cotte, responsable départementale adjointe des Restos du cœur de l'Isère et responsable de l'agglomération de Grenoble. Ce vendredi 3 mars, démarre la collecte nationale de l'association pour sa campagne de distribution estivale. L'occasion de faire le point sur la hausse du nombre de bénéficiaires dans le département.

"Une hausse de 40% dans les centres de distribution de Grenoble"

Selon le président départemental de l'association, Paul Cézard, une hausse de 30% des bénéficiaires isérois est perceptible. Mais dans les cinq points de distribution de Grenoble le bilan est alarmant. "On a vu une hausse de plus de 40 % dans les centres de l'agglomération et c'est très inquiétant ", pour Brigitte Cotte. Des chiffres comme ceux-là, pour la responsable adjointe c'est une première, pourtant elle est bénévole depuis plus d'une dizaine d'années pour les Restos du cœur.

Dans le centre de la rue de Stalingrad par exemple, ce sont plus de 2000 personnes qui font la queue chaque semaine pour récupérer à manger, à boire mais aussi des produits d'hygiène.

Un manque de bénévoles

Et si les personnes dans le besoin augmentent, le nombre de bénévoles lui ne décolle pas. Ils sont 80 à faire tourner le centre de distribution de Stalingrad. Mais l'association a besoin de nouvelles personnes qui souhaitent s'engager dans le bénévolat. "Il nous manque des personnes pour les distributions mais aussi pour conduire les camions, on a besoin de comptables, de secrétaires, de trésoriers également", insiste Brigitte Cotte. D'autant plus que de nouvelles actions vont être lancées comme des distributions spécifiques aux étudiants ou encore des ateliers coiffures.

Pour cette nouvelle collecte, les membres de l'association espèrent pouvoir récupérer 250 tonnes de marchandises pour pouvoir répondre aux besoins des plus démunis.