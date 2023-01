Les bénévoles de cette distribution alimentaire rennaise sont aussi des bénéficiaires

"J'ai vécu pendant trois ans dans la rue, je sais ce que c'est. Aujourd'hui c'est moi qui donne, et ça me fait vraiment plaisir" explique Chantal. La retraitée de 65 ans assure la distribution ce vendredi matin. Aujourd'hui, elle a choisi de donner le pain, les céréales, les gâteaux, le riz "est-ce que vous voulez aussi un tube de dentifrice ?" lance Chantal à un bénéficiaire. La retraitée fait partie de l'équipe de 25 bénévoles qui assure des distributions du lundi au samedi dans les locaux, installés au village alimentaire, à Beaulieu. "Je fais aussi mon panier une fois par semaine, comme les autres" explique Chantal. Comme elle, Momo, 56 ans, bénéficiaire du RSA est bénéficiaire et bénévole depuis un an. Dans le grand frigo, il ajoute des plats préparés que vient de recevoir l'association "il y a du velouté, des steaks hachés, des endives. Des plats qui étaient à destination de cantines ou d'hôpitaux". Le quinquagénaire apprécie lui-aussi son rôle de bénévole "aider, ça m'aide aussi. Je viens ici pour créer des liens sociaux, et je me sens utile".

ⓘ Publicité

150 à 200 personnes par jour

Chaque jour, 150 à 200 personnes viennent ici récupérer des légumes, des fruits, des produits frais et secs, pour leur famille,. "Des produits que nous collectons avec nos camions, ou qui nous sont livrés par la banque alimentaire par exemple. Nous avons aussi des partenariats avec des grandes surfaces ou des producteurs bio" explique Hélène Bougaud, l'une des deux salariés de Cœurs résistants. "C'est vraiment du soutien, on n'est conscient qu'on ne peut pas donner pour nourrir une famille toute une semaine. Nous n'avons pas assez pour ça. C'est pour cette raison que nous demandons aux personnes de ne venir qu'une seule fois par semaine".

Des bénévoles de Coeurs résistants à Rennes © Radio France - Céline Guétaz

Des distributions gratuites, sans condition de ressources, ni inscription préalable

Devant les locaux du village alimentaire, une dizaine de bénéficiaires patiente pour être servis. Avant de pouvoir prendre des denrées, ils doivent s'inscrire sur un fichier. "Nom, prénom et nombre de personnes dans votre foyer" leur demande une bénévole. C'est la seule chose qui est exigée. Aucune condition de ressources n'est demandée. "C'est important car nous, les travailleurs pauvres, nous n'avons droit à rien et pourtant les fins de mois sont difficiles" explique Flavie 45 ans, caissière, elle gagne 900 euros par mois pour élever ses trois enfants. Elle vient ici depuis deux mois "ça n'a pas été facile de venir la première fois" confie-t-elle. La mère de famille a mis dans son cabas "de la viande, des légumes, et une salade, ça aide pour trois ou quatre jours". La mère de famille a déjà prévu de revenir vendredi prochain.

Le village alimentaire de Cœurs résistants , est installé au 4 rue du bois Perrin à Rennes.

loading

loading