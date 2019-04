Les bénévoles de la Banque alimentaire du Gard à pied d'œuvre pour la collecte de printemps

80 bénévoles de la Banque alimentaire du Gard sont mobilisés jusqu'à samedi soir dans certaines grandes surfaces du département pour la collecte de printemps de l'association. L'objectif : reconstituer les stocks de denrées non périssables qui seront distribuées à plusieurs associations.

Jean-Luc Benoit, le préisident de laBanque alimentaire du Gard, entouré de Doha, Maïté, Zaïneb et Kevin

La grande collecte de la Banque alimentaire, c'est en novembre. Mais avant l'été, dans le Gard, l'association en organise une autre pour renflouer les stocks en denrées non-alimentaires. "Chaque jour, on organise aussi la "ramasse" de produits frais auprès des grands magasins. Ils sont encore consommables mais plus commercialisables. Ça représente tous les jours une tonne de produits frais, précise Jean-Luc Benoit, le président dans le Gard de la Banque alimentaire. Les producteurs de fruits et légumes nous font aussi des dons."

Une collecte pour renflouer les stocks avant l'été

Vendredi 26 et samedi 27 avril, ce sont 80 bénévoles qui sont mobilisés à l'entrée de plusieurs grandes surfaces du Gard pour récupérer ces denrées auprès des clients qui viennent faire leurs courses. Parmi eux, des jeunes qui effectuent leur service civique au sein de l'association UnisCité : "On le fait par sens civique et parce qu'on en a envie", confient-ils.

1.200 tonnes de produits collectés en moyenne chaque année dans le Gard

La Banque alimentaire collecte des boîtes de conserve, des pâtes, du riz, des produits d'entretien, d'hygiène ou des produits pour bébés. Des produits qui sont ensuite distribués à plusieurs associations, comme la Croix-Rouge, le Samu social, les CCAS ou encore les épiceries et les restaurants solidaires. Au total, à 75 partenaires dans le département du Gard.

Les bénévoles de la Banque alimentaire du Gard sont présents samedi 27 avril toute la journée dans les magasins Carrefour et Leclerc à Nîmes, chez Cora, Intermarché, Leclerc et Hyper U à Alès et au Leclerc des Angles.