Les bénévoles de la Banque alimentaire du Gard mobilisés pour leur grande collecte annuelle

Nîmes, France

Impossible de les manquer en allant faire vos courses : vêtus de leur gilet orange, les 980 bénévoles de la Banque alimentaire du Gard seront cette année encore à l'entrée de 172 magasins du département pour collecter des produits alimentaires pour les plus démunis. Une grande collecte qui démarre ce vendredi 29 novembre et se termine dimanche 1er décembre. C'est la première fois cette année que les bénévoles seront présents ce jour-là, mais uniquement dans les magasins Carrefour et Leclerc de Nîmes.

40 tonnes de produits collectés en 2018 dans le Gard

En 2018, 40 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées dans le Gard. L'équivalent de 2,3 millions de repas. Plus de 20.000 personnes en ont bénéficié.