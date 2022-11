Les bénévoles de la station du Granier préparent le domaine avant l'arrivée de la neige

La belle histoire de la petite station du Granier en Chartreuse (Savoie) continue ! Les bénévoles de l'association "les Skieurs du Granier" sont sur le pont pour préparer la saison. Ce week-end, ils ont notamment préparer une piste et des contrôles ont été effectués sur les remontées mécaniques.

Il y a quatre ans, "les Skieurs du Granier"ont repris de manière associative et bénévole cette petite station sur la commune d'Entremont-le-Vieux qui allait fermer après cinquante ans de gestion par la commune puis la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Une petite centaine de bénévoles fait désormais fonctionner la station, qui se situe entre 1.000 et 1.400 mètres d'altitude.

Préparation des pistes avant les premières neiges

Ici tout le monde travaille gratuitement et c'est beaucoup de boulot. La débroussailleuse à la main, le président de l'association, Olivier Rey nous explique ce qu'il faut faire en amont pour que les skieurs puissent en profiter cet hiver : "On a des petits buissons qui s'installent sur les pistes, on passe un peu de partout avec les débrousailleuses pour que les pistes soient nettes et que quand on dame on n'est pas d'épines qui ressortent en surface".

"Il faut faire tout ce boulot, très physique, qui prend du temps, parce que sinon ça peut être dangereux pour les skieurs débutants et puis on ne garde pas la neige longtemps s'il n'y a pas ce travail en amont" ajoute Violaine Rey, la fille d'Olivier, également à l'origine de l'association.

Contrôle des remontées mécaniques

Régis Pin est chef d'exploitation et pisteur, il travaille ici depuis 30 ans. "On contrôle aussi toutes les remontées mécaniques, les structures d'acier, les massifs béton, les câbles, les poulies, les roulements et les axes, tout le matériel et c'est la préfecture ensuite qui valide avant ouverture, c'est très encadré". Une équipe spécialisée est venue faire tous ces contrôles ce samedi 12 novembre.

Station du Granier à Entremont-le-Vieux en Savoie. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir ouvrir une station de ski, heureusement qu'on a du monde dans l'association" précise Olivier Rey, avec le sourire. Une petite centaine de bénévoles fait fonctionner la station.

Beaucoup de travail, beaucoup de joie aussi

Une petite dizaine de bénévoles ont notamment fini de débroussailler une des quatre pistes ce vendredi 11 novembre. "C'est le plaisir de faire tourner cette station qu'on a toujours vu fonctionner ici qui nous motive, personne ne se force à venir aujourd'hui, c'est un bon moment, les gens du village nous ont même offert le café, c'est une très bonne ambiance" explique Olivier Rey avec beaucoup de tendresse.

"Tout le monde se connaît, tout le monde file un coup de main quand il peut" explique Violaine Rey_. "Le but c'est de pouvoir offrir du ski à très bas coût à des familles, des enfants qui ont envie de débuter"_ ajoute Olivier Rey. "Notre ambition est toute simple : tant que la neige le permet on fait tourner cette station bénévolement, le jour où elle ne sera plus là, hors de question de mettre des canons, on arrêtera".

"C'est une aventure humaine très intéressante" - Olivier Rey

Yves Yger, bénévole, habite au pied des pistes : "Je vous jure quand je suis sur mon balcon et que je vois ces gamins qui apprennent à skier, avec leurs grands-parents parfois, c'est vraiment plaisant à voir, c'est que du bonheur et dans ce monde égoïste un peu de collectif ça fait du bien".

Les bénévoles de la petite station du Granier préparent le domaine avant les premières neiges. © Radio France - Mélanie Tournadre

Pas de date pour l'ouverture pour la station du Granier à Entremont-le-Vieux car cela dépend toujours des premières neiges. Mais les bénévoles l'affirment, ils seront prêts. Les tarifs ne sont pas encore validés mais le forfait journée adulte devrait être autour de 10,50 ou 11 euros, en très légère augmentation par rapport à l'an dernier.

