Les bénévoles des Restos du cœur de Dieulefit rénovent un ancien garage pour en faire leur local

Il s'agit d'un ancien garage automobile. Le nouveau local des Restos du cœur de Dieulefit vient d'être inauguré. Il a vu le jour grâce à la mobilisation de 25 bénévoles pour aider aux travaux : peinture, carrelage, boiseries. Le but, réduire les coûts, sans quoi les travaux étaient impossibles. Une mobilisation saluée par Martine Mancini, responsable de l'association à Dieulefit : "Je suis très fière de ce qu'on a fait ! Parce qu'au début quand on nous a dit qu'il fallait partir il y a deux ans, on n'avait pas de solution. Mais là, on y est arrivé, on fait l'inauguration !"

Un chantier long d'un an

C'est la mairie de Dieulefit qui a trouvé cette solution et ce sont des subventions qui ont permis la réalisation des travaux, explique Francis Bussière, président des Restos du cœur de la Drôme, qui félicite l'engagement de tous et notamment des bénévoles : "Il y avait tout à faire, c'était un chantier comme si on faisait une maison. Tous les bénévoles ont été impliqués pour faire que ce soit le plus agréable possible !" Les travaux ont duré un an et représentes un montant de 140 000 euros.

Les travaux ont duré un an © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Le nouveau local a ouvert fin août, les bénéficiaires ont déjà pu y accéder. Il est un peu plus petit que le précédent, mais lumineux et moderne. Il fallait toutefois recréer un espace chaleureux pour les 75 familles bénéficiaires, raconte Malika : "Ils ont l'impression d'être en famille avec nous. On a fait exprès de garder des vieux meubles pour que ce soit plus chaleureux."

"Ils ont l'impression d'être en famille avec nous" dit une bénévole © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

En plus de la distribution alimentaire, le but est de créer du lien social. Un bar a été installé pour permettre aux bénéficiaires de s'asseoir quelques instants et partager une boisson avec les bénévoles. C'est Denise qui le tient :

"J'adore mon bar, on me met souvent ici pour accueillir les gens, comme je suis bavarde !", conclue la bénévole dans un sourire.