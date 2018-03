Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

"C'est une collecte essentielle pour nous", explique Yves Mérillon, le responsable des Restos du cœur du Loiret. "Les Restos du cœur sont mobilisés toute l'année pour venir en aide aux plus démunis. En un seul week-end, nous récoltons entre 8 et 10% du volume des denrées distribuées en un an". L'été, dans le Loiret, 6.500 personnes sont inscrites aux Restos du cœur.

65 magasins dans le Loiret

Le principe est connu. Les bénévoles vous attendent avec un caddie à l'entrée des grandes surface. Ils sont présents dans 65 magasins du département.

"Nous ne prenons pas de produits frais pour des questions de conservation", prévient Carole, positionnée au Super U de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, près d'Orléans. "Nous avons surtout besoin de conserves qui contiennent de la viande et du poisson, des produits d'hygiène ou encore des couches pour bébé, qui coûtent chères."

Les Restos du cœur du Loiret en chiffres