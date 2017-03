Les bénévoles des Restos du cœur vous attendent dans les grandes surfaces dans la Marne et les Ardennes

Près de 500 bénévoles des Restos du cœur sont mobilisés ce vendredi et ce samedi dans une cinquantaine de magasins de la Marne et des Ardennes. Nadine Stévenin, la présidente des Restos dans les Ardennes était l’invitée de France Bleu Champagne Ardenne ce vendredi.

Comme chaque année, les Restos du cœur organisent leur grande collecte de denrées dans les grandes surfaces. "Nous avons besoin de produits alimentaires non périssables, comme des conserves de viandes et de légumes, ou encore de thon ou de sardines par exemple. Des plats cuisinés, des confitures, des compotes, du sucre, du thé, du café. Mais aussi de la nourriture pour bébé, des petits pots, du lait en poudre ou des couches et des produits d’hygiène pour les petits et pour les adultes" explique Nadine Stévenin, la présidente des Restos du cœur dans les Ardennes.

Objectif: dépasser les 38 tonnes de denrées alimentaires

L’an dernier, les Restos du cœur des Ardennes ont récoltés près de 38 tonnes de denrées alimentaires, un score à battre "parce qu’à partir de cette année, nous aidons les bénéficiaires plus longtemps qu’auparavant. L’an dernier nous aidions les bénéficiaires pendant trois mois d’hiver et les plus modestes pendant toute l’année et cette année nous avons relevé nos barèmes de leurs revenus financiers, ce qui veut dire que pendant toute la période intermédiaire nous allons accueillir plus de personnes" précise Nadine Stévenin.

Les dons serviront à près de 3000 familles dans les Ardennes. "Nous avons plus de personnes seules et depuis trois ou quatre ans nous avons plus d’étudiants et ce qui est nouveau c’est que maintenant nous avons plus de retraités, ceux qui ont de très petites retraites" dit Nadine Stévenin.

Besoin de bénévoles

En plus de denrées alimentaires, les Restos du cœur ont aussi besoin de bénévoles avec des compétences spécifiques, "comme des chauffeurs poids lourd par exemple, ou encore toute personne avec des compétences en aide à la personne. Cela peut être de la prévention médicale, cela peut être pour faire de la lecture, ou pour du conseil budgétaire" explique Nadine Stévenin