Les bénévoles des Restos du Cœur vous attendent à la sortie de 150 supermarchés de Toulouse et de Haute-Garonne

Les bénévoles des Restos du Cœur vous attendent à la sortie des supermarchés vendredi et samedi pour une grande collecte nationale. Le but est de préparer la campagne d'été qui prend de plus en plus d'ampleur.

L'hiver est bientôt terminé, mais les Restos du Cœur délivrent des repas même une fois le printemps arrivé. 5000 bénévoles sont donc présents vendredi 10 et samedi 11 mars derrière les caisses de 150 supermarchés en Haute-Garonne pour la grande collecte nationale.

L'an dernier, elle avait permis de récolter 7370 tonnes de denrées au niveau national et le but est de faire encore plus cette année, car les Restos ont relevé les barèmes pour la campagne d'été et vont accueillir beaucoup plus de bénéficiaires que l'an dernier. La présidente des Restos du Cœur de Haute-Garonne, Mireille Decroix, explique que "l'association à surtout besoin de poisson et de viande en boîte , mais aussi de produits d'hygiène, comme les couches pour bébé".

Chaque année, en Haute-Garonne, les Restos accueillent plus de 17 000 bénéficiaires dans le département en comptant les actions auprès des sans-abris. Les bénévoles remarquent que les profils des gens accueillis dans les 35 centres du département évoluent :

On a de plus en plus d'étudiants et de familles monoparentales - Christine Giovannini, la responsable du centre de Toulouse-Montaudran

Cette collecte est donc très importante, même si les Restos du Cœur peuvent compter sur d'autres moyens pour récolter les dons. C'est le cas des concerts des Enfoirés. Entre les entrées sur les sept concerts qui se sont tenus cette année à Toulouse, la soirée télé, les ventes de CD et de DVD, chaque année cela représente 11% du budget des Restos au niveau national. Mais cela a aussi un impact psychologique pour la présidente des Restos en Haute-Garonne, Mireille Decroix :

Les Enfoirées mettent la lumière sur les Restos du Cœur et ça incite les gens à faire des dons - Mireille Decroix

Les Restos de Haute-Garonne peuvent aussi compter sur de très belles initiatives comme celle des P'tits Enfoirés de Bruguières, ces 150 enfants du centre de loisirs associé à l'école qui ont récolté cette année cinq tonnes de denrées lors de leur concert du 18 février où les gens payaient leur entrée en boîtes de conserves. C'est le plus gros dons jamais reçu en Haute-Garonne et la présidente Mireille Decroix le dit : "cela fait très chaud au cœur !