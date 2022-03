Les bénévoles du Restos du cœur mobilisés ce week-end pour une grande collecte à Olivet

Les Restos du cœur organisaient ce week-end leur grande collecte de dons alimentaires et de produits d'hygiène. L'objectif est de renflouer les centres de l'association pour la campagne d'été, avec pour objectif de dépasser les 100 tonnes de dons récoltés l'an dernier.

Une collecte des Restos du coeur était organisée pendant trois jours au Auchan d'Olivet pour récolter des dons de produits alimentaires et d'hygiène

Devant les entrées de ce supermarché d'Olivet, près d'Orléans, c'est la valse des caddies. Ceux de certains clients, qui en sortant s'arrêtent pour donner quelques produits : des sacs de pâtes, de farine, conserves ou des bouteilles d'huile. "J'ai donné quelques conserves de poisson", explique Claire. "Je sais que ça, tout le monde en mange, il n'y a pas de problème au niveau des religions etc." Ayline, elle, a donné un sac de courses entier. "C'est un petit geste, si ça représente vingt ou trente euros sur l'année c'est pas grand chose", estime la jeune femme. "Pour le moment je ne suis pas dans le besoin, mais j'espère que si je le suis un jour, des associations comme celles-là seront là pour m'aider."

Pour les bénévoles des Restos du cœur, mobilisés pour la grande collecte de l'association, ces élans de solidarité sont toujours touchants. "Vendredi, une cliente est arrivée avec un chariot rempli de courses, il devait y en avoir pour cent euros de courses, minimum", raconte Didier Ravel, responsable du centre des Restos du cœur à Saint-Jean-le-Blanc, dans l'orléanais. "Elle nous a dit : tenez, c'est pour vous. On était tellement surpris qu'on a oublié de le prendre en photo !"

Dépasser les 100 tonnes de dons

Une fois qu'un chariot des Restos du cœur est rempli de dons, les produits sont triés dans des cagettes puis transportés dans un dépôt où d'autres bénévoles pèsent les arrivages. L'an dernier, l'association a collecté 100 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène. Le but est de faire encore mieux cette année grâce à la quarantaine de points de collecte mis en place dans le département. Parmi eux, une quinzaine se trouvent dans la métropole d'Orléans, dans des supermarchés ou supérettes.

Grâce à la participation de "bénévoles d'un jour", venus pour l'occasion, les Restos du cœur du Loiret ont pu mener à bien leur grande collecte de dons ce week-end à Olivet. © Radio France - Cécile Da Costa

Pour aider les bénévoles à atteindre leur objectif, le supermarché dans lequel ils font leur collecte met en avant certains produits. "Ils ont mis en place des écriteaux, au milieu des allées pour dire qu'on faisait cette collecte, et ils ont mis en avant les produits essentiels dont on a besoin pour notre campagne d'été", raconte Didier Ravel. Car pour mener cette campagne, et venir en aide aux 9.000 bénéficiaires de l'association dans le Loiret, il faut réapprovisionner les stocks des différents centres.

Pas d'envoi de dons en Ukraine

Au regard du contexte actuel, les Restos du cœur précisent que les dons récoltés iront directement aux bénéficiaires loirétains. "Si il doit y avoir un envoi de colis pour les ukrainiens, ce sera géré par l'association nationale et ses partenaires", détaille Sophie Spilliaert, présidente des restos dans le département. "En revanche, on sait que des Ukrainiens seront amenés à arriver dans les prochaines semaines dans le Loiret. Nous les accueilleront bien sûr."