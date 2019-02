Les bénévoles du Secours Populaire du Gard mobilisés pendant 3 jours pour l'opération "Boîtes à bonheur"

Transformer des boîtes de conserve en " boîtes à bonheur". C'est l'objectif de l'opération lancée conjointement entre le Secours Populaire du Gard et l'enseigne Carrefour. Du 7 au 9 février, 36 bénévoles de l'association seront dans la galerie commerciale du Carrefour de la route d'Arles à Nîmes pour collecter des boîtes de conserve. 12 industriels de la conserve reverseront au Secours Populaire 7 % du montant des ventes réalisées. L'argent collecté permettra à plusieurs centaines d'enfants et leurs familles à partir pendant une journée en vacances cet été.

"On préférerait avoir des boîtes de conserve de légumes et de fruits parce que chez nous, c'est ce qui part le plus.