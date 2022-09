Les berges des douves du château de Sully-sur-Loire vont être sécurisées

Le conseil départemental du Loiret a enclenché un vaste chantier de sécurisation des berges du château de Sully-sur-Loire. Le risque d’effondrement est avéré sur ce site doublement classé aux Monuments historiques et au code de l’Environnement. Plus de 800 mètres de linéaire côté parc et face à l’avant-cour du château vont faire l'objet d'une restauration.

L'eau a creusé sous les berges

Au fil du temps, une grande partie des berges des douves du château de Sully-sur-Loire, alimentées par l’eau de la Sange, se sont érodées. Certaines menacent même de s’effondrer. "L'eau a progressivement creusé sous les berges en faisant des espèces de langues naturelles, ce qui fait qu'on a l'impression que la berge repose sur un sol ferme alors qu'elle est en équilibre directement à même l'eau avec un alignement d'arbres qui se situe au-dessus" explique Yves Bergot, responsable du service canaux et environnement au conseil départemental du Loiret. Le technicien ajoute "il n'y a pas un danger immédiat mais si on laisse faire oui cela peut être dangereux avec des arbres qui avec le vent ou la sécheresse pourraient directement tombés dans l'eau".

Par endroits, le perré s'est effondré - Elie Poupin

Des boudins coco pour stabiliser les berges

Sur une bonne partie des 800 mètres à sécuriser, les berges sont consolidées par un perré, un mur de soutènement en pierre sèche sur un talus pour maintenir la terre, qu’il va falloir "reconstruire car il existe quasiment plus à part les fondations" indique Yves Bergot. Sur le tiers restant de berges qui s'étend un plus loin le long du parc du château, le renforcement se fera en technique végétale. "Sur des planches en bois, on introduit des boudins coco ensemencés avec des espèces locales qui vont pousser au-dessus et qui vont permettre de stabiliser la berge" détaille le responsable du service canaux et environnement du département du Loiret. Les travaux vont durer six mois pour un montant global de 1,3 millions d’euros.