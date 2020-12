Faut-il déconfiner le 15 décembre ? La question divise les Berrichons

Le Premier ministre fera un point hebdomadaire de la situation épidémie jeudi. On devrait savoir si le déconfinement sera effectif le 15 décembre. Les avis des Berrichons divergent sur la pertinence d'un retour à une vie un peu plus normale.

La réouverture des cinémas et des lieux de culture ; la possibilité de se déplacer partout sans aucune limite de kilomètres ; la perspective de passer Noël en famille. Autant d'activités qui sont promises en cas de déconfinement. En théorie, le 15 décembre, c'est un retour à une vie un peu plus normale.

Mais la situation sanitaire ne montre plus une franche amélioration. Les indicateurs sanitaires stagnent et l'objectif des 5 000 cas de Covid par jour ne devrait pas être atteint. Jean Castex doit faire un point sur l'épidémie, ce jeudi à 18 heures. Il pourrait annoncer un nouveau durcissement des mesures. La situation divise les Berrichons.

Certains veulent prolonger le confinement

Cela peut paraître surprenant mais plusieurs personnes interrogées souhaitent rallonger le confinement. "Le déconfinement n'est pas raisonnable. Il y aura des débordements et l'année prochaine, l'épidémie va repartir. Je trouve ça dommage car certains ne respectent pas les règles", estime une Castelroussine rencontrée dans le centre-ville. Quitte à sacrifier les fêtes de fin d'année. "Ce qui m'inquiète, c'est surtout le Nouvel an. À Noël, ça va être en famille. Mais pour le réveillon, ça sera des groupes de gens du même âge et il risque d'y avoir des débordements", souligne une jeune femme. "Habituellement, je fais Noël avec mes enfants, on est 18 à table. Mais pas cette année, j'ai dit que j'allais rester chez moi. C'est désolant mais c'est comme ça", témoigne une autre passante.

Sur le plan économique, un confinement plus long serait une catastrophe pour de nombreuses professions. Mais si cela permet une amélioration plus rapide de la situation sanitaire, alors cela peut avoir des effets bénéfiques. "En tant que restaurateur, on serait pour que le gouvernement serre la vis. Comme ça, ça nous permettrait de rouvrir beaucoup plus tôt. Les fêtes nous font peur parce que les gens vont se réunir. On le comprend sur le plan humain. Mais sanitairement, s'il y a de nouvelles contaminations, on va rester fermé et ce sera très dur pour nous", précise Sandrine, restauratrice à Ardentes.

Un déconfinement le 15 décembre, c'est urgent

À l'inverse, d'autres Berrichons ne veulent pas entendre parler d'un durcissement des règles sanitaires. Le déconfinement doit avoir lieu le 15 décembre. "Je ne porte pas le masque, je n'ai pas d'attestations. Je ne veux pas m'empêcher de vivre, il faut arrêter de faire peur", explique un Castelroussin. "On espère pouvoir revivre un peu, notre vie sociale est complètement éteinte. Il faut rouvrir les cinémas et les salles de spectacle", estime une autre passante.

Sur le plan économique, l'inquiétude d'un prolongement du confinement est réel. "Étant commerçant, je ne vois pas comment les gens pourront faire leurs achats de Noël si on met un couvre-feu à 17 ou 18 heures. On instaure un climat de non-confiance et de peur qui fait que les gens ne consomment pas autant", déplore un commerçant de Châteauroux.