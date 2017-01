Les BIB gourmands dévoilés en Limousin, une mise en appétit avant la sortie du guide Michelin

C'est en février que seront dévoilés les nouveaux étoilés de la gastronomie française avec la sortie du guide Michelin 2017 mais cette semaine ce sont les BIB gourmands qui sont divulgués. En Corrèze et en Haute Vienne les établissements qui avaient déjà un bib le conservent.

Pas de Bib supplémentaire cette année dans les deux départements. En Corrèze ils sont toujours quatre, les mêmes restaurateurs que l'an dernier à garder leur bib Gourmand pour 2017. On trouve toujours à Brive "En cuisine" et "La Toupine". Mais "Le Tilleul de Sully" à Montgibaud continue aussi de se distinguer, de même que "Les 7" à Tulle

Pas de changement non plus en Haute Vienne... A Limoges 3 établissements conservent leur précieux Bib. " Le Cheverny", "Le Vanteaux" et "Chez Alphonse" et dans la deuxième ville du département, à Saint-Junien, "Le Relais de Comodoliac" aussi garde son Bib gourmand. Même chose pour "La Table du Moulin" à La Roche-l'Abeille.

Un Bib gourmand récompense un établissement qui propose une cuisine de qualité à moins de 32 euros en province et qui est donc destiné à tous les gourmets désireux de bien manger pour un prix mesuré. On en recense prés de 650 en France .