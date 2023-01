Les Bistrots d'Hiver laisseront un grand vide à Millevaches

Les Bistrots d'Hiver c'est fini. L'association Pays'Sage a annoncé qu'elle renonçait à son festival, faute de moyens financiers. Les Bistrots d'Hiver avaient été lancés après la tempête de 99. Dans plusieures communes de Creuse et de Corrèze, en particulier sur le plateau de Millevaches, Pays'Sage proposait des concerts, des déjeûners et des rencontres entre janvier et mars.

Une opportunité de faire découvrir la commune

C'est une vraie perte pour les communes concernées. Telle Millevaches. La commune était devenue un pilier de la manifestation ne ratant aucun édition. Et Gilles se souvient de certaines soirées mémorables chez Nanou, l'auberge du village. "C'était bondé. Il y avait une bonne ambiance. C'était souvent rock ici ! Donc c'était chouette !" Une grande perte pour la commune commente également la maire Sylvie Prabonneau qui précise que la manifestation attirait beaucoup de monde venant de loin parfois, des personnes qui suivaient chaque année les Bistrots de communes en communes. "C'est peu et sur du court terme puisque c'était l'espace d'un repas et d'un après-midi de concert mais c'est toujours une manifestation et une opportunité de faire connaître la commune".

Des rendez-vous au cœur de l'hiver

Et puis "c'était une animation en plein hiver" souligne Gilles, employé du Parc Naturel de Millevaches qui participait aux Bistrots en proposant ces dernières années des apéro-tchatche. "L'hiver que peut-on proposer ? Nous par exemple au parc on se pose encore la question. Notre programme d'animations grand public globalement ne propose rien entre novembre et avril !" Les Bistrots d'Hiver avaient donc le grand mérite pour lui de faire vivre le territoire même en hiver.