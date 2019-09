Les bistrots de pays au secours de la désertification rurale

Bully, Loire, France

C’est tellement important qu’une association nationale SOS vient de lancer un appel aux maires pour en ouvrir plus de 1000 dans les prochains mois en France dans des communes de moins de 3500 habitants.

"On a lancé l'appel jeudi dernier et en quelques jours on a eu énormément de réponses" explique Hélène Labrunie, chargée de mission de développement de ce projet. "Et cela continue de monter : on en a une bonne vingtaine tous les jours, qui viennent de la France entière".

53% des communes de moins de 3 500 habitants ne disposent plus de commerce de proximité.

Le groupe SOS se propose de prendre en charge l'ouverture ou le réouverture de cafés de proximité dans les villages l'association recrutant deux personnes, en local, salariées au SMIC pour chaque café. "L'avantage c'est que c'est nous qui courons le risque, ni les salariés, ni la commune" souligne Jean-Marc Borello. L'association espère ouvrir son premier bistrot d'ici la fin de l'année. Les candidatures sont ouvertes jusqu'en 2021.

Dans la Loire, on a pas forcement attendu cette initiative nationale pour relancer ce genre d'initiatives.

Le café de pays "Un air de Campagne" à Bully dans la Loire © Radio France - Yves Renaud

Parfaite illustration de cette idée du Bistrot de Pays le café baptisé "un air de Campagne" dans la commune de Bully au sud ouest de Roanne La toute nouvelle gérante du lieu Camille ALEX a fait ses classes dans la restauration, c'est donc une véritable professionnelle qui s'est installée depuis juillet dernier dans ce café de pays.

L'idée du café de pays de Bully était née en 2012, au moment ou le dernier commerce de la commune risquait de disparaître. La mairie propriétaire des murs a fait l'effort de lancer le café. Et ce concept de café / restaurant / épicerie / dépôt de pain / semblait répondre aux besoins.

Depuis il y a quand même eu trois gérants avec des réussites diverses, mais l'arrivée en juillet dernier de la nouvelle gérante Camille Alex rassure beaucoup Dominique Meyer le maire sur l'avenir de la structure.

La salle du restaurant et ses 24 couverts, simple et chaleureux © Radio France - Yves Renaud

Depuis la mise en place de la loi Notre, ce sont les intercommunalités qui sont maintenant chargées de l'accompagnement financier des projets de créations de café de pays. Pour Loire Forez agglomération, c'est le vice président Pierre Jean Rochette qui suit ces dossiers et pour lui la revitalisation des communes par ce type d'établissement est une priorité.

En tout cas un lieu multiservice permet aux habitants de vivre mieux dans le village Bully ,450 habitants, au sud ouest de Roanne.

Et ce sont les clients qui en parlent le mieux.

Marie Pierre vient chercher son pain tous les jours ici, si le dépôt n'existait pas elle serait obligée de faire 14 km pour acheter sa baguette. Soit à Lentigny, soit à Saint-Germain-Laval

Maxime cet autre habitant est lui installé en terrasse face au paysage des bords de Loire et apprécie tout particulièrement le cadre et l'accueil.

Je viens boire le café tous les matin, on est toujours bien accueilli, on vient manger de temps en temps c'est toujours très bon

Le paysage de Bully vu de la terrasse du café de pays © Radio France - Yves Renaud

Jennifer, la secrétaire du cabinet médical voisin fait partie des clientes les plus fidèles.