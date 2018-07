Saint-Étienne, France

Soyons chauvins stéphanois...Si les Bleus ont remporté la Coupe du Monde hier en Russie face à la Croatie, c'est sans aucun doute grâce à leur défense, à leur rapidité, à leurs atouts offensifs M'Bappé et Griezmann. Mais c'est aussi grâce à leurs chaussettes produites à Saint-Étienne par la marque BV Sport de Salvatore Corona. Tous les joueurs de l'équipe de France portent des chaussettes produites par la marque stéphanoise et beaucoup ont recours aux "boosters" de BV Sports, des manchons qui permettent, hors match, de favoriser la récupération.

Une nouvelle étoile, vingt après le lancement de la marque, déjà avec les Bleus

Ce titre, c'est donc une nouvelle aubaine pour le marque BV Sport qui équipe aussi des grands clubs comme le Real Madrid, sur un marché en pleine expansion, dans le foot et dans beaucoup d'autres sports. Riwan Makhlouf, le directeur de la communication de BV Sport, compte sur les retombées de cette deuxième étoile : "Cela fait vingt ans que les joueurs de l'équipe de France utilisent les produits BV Sport. C'est une fierté pour nous".

"L'entreprise s'est fait connaître il y a vingt ans avec la Coupe du Monde 98 lorsque les docteurs de l'équipe de France, en accord avec les médecins de notre entreprise, ont décidé d'équiper la totalité des joueurs. Ce sont, à ce moment là, les débuts des produits de récupération sportive. On a eu des ambassadeurs comme Zinédine Zidane qui ont permis de mettre la lumière sur notre entreprise. C'était nos débuts avec la première étoile, on continue avec la deuxième".

Un marché en expansion et bientôt un nouveau site à Saint-Étienne

Riwan Makhlouf a répondu aux questions de France Bleu en direct ce lundi : "Nos produits de récupération fonctionnent un peu comme les produits de contention classique qui permettent de mettre une pression au niveau de la cheville, par exemple pour les personnes âgées. Nos médecins ont pensé un système qui permet de mettre une pression au niveau du mollet, on réduit le calibre des veines pour accélérer le retour veineux et réoxygéner plus rapidement le mollet et reculer ainsi le seuil de fatigue".

"Ce titre, termine le directeur de la communication, c'est une fierté à tous les niveaux de l'entreprise. On a énormément de joueurs internationaux qui vont nous contacter parce qu'ils ont vu Pogba ou Ronaldo avec nos produits. Le kiné des Dynamo Houston (ndlr : club de MLS, première division américaine) nous a contacté il y a quelques jours pour en avoir".

La marque BV Sport va ouvrir une nouvelle usine sur Saint-Étienne, en septembre prochain. Trente salariés travaillent aujourd'hui dans l'entreprise.