La victoire de la France sur la Belgique dans le mondial de foot a été célébrée une partie de la nuit par les supporters, désormais tournés vers la finale. Une ferveur populaire partagée par le Limougeaud Saïd Ennjimi, président de la ligue de foot Nouvelle-Aquitaine et ex arbitre international.

Le Limougeaud Saïd Ennjimi, président de la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et ex arbitre international, sera à Moscou pour encourager la France en finale du mondial de foot

Limoges, France

C'est un but de la tête marqué par le défenseur Samuel Umtiti qui envoie la France en finale de la coupe du monde de foot. Les Bleus ont ainsi battu la Belgique 1 - 0 mardi soir, engendrant des scènes de liesses dans les rues du Limousin, comme partout en France. Pour débriefer ce match, le Limougeaud Saïd Ennjimi était en direct ce mercredi matin sur France Bleu Limousin. Président de la ligue de foot nouvelle aquitaine et ancien arbitre international, il se réjouit de la ferveur qui monte autour de cette équipe de France. Une ambiance qui rappelle celle autour du sacre de 1998. "C'était extraordinaire et on est en train de revivre cette émotion. _Ce serait tellement beau si la jeune génération pouvait découvrir aussi ce que ça peut faire de gagner une coupe du monde._"

Pourtant ces Bleus, Saïd Ennjimi ne les aurait pas forcément imaginés en finale, vus leurs débuts poussifs dans la compétition. Pour lui, les joueurs se sont vraiment révélés en quart de finale contre l'Uruguay. Saïd Ennjimi se veut aussi confiant pour la suite, même s'il précise qu'il "faut rester lucide, on ne sait jamais..." Il considère tout de même que les Bleus sont "irrésistibles" et il espère que ça fera grimper les inscriptions dans les clubs du Limousin, y compris pour des fonctions d'encadrement.

En attendant, dimanche Saïd Ennjimi sera dans le stade à Moscou, pour encourager l'équipe de France en finale, face à l'Angleterre ou la Croatie qui s'affrontent ce soir.