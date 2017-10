Les Blouses Roses de Côte-d'Or ont besoin de votre générosité

Les bénévoles de cette association qui vient au chevet des enfants malades vous attendent ce samedi au Carrefour Market de Chevigny-Saint-Sauveur, pour récupérer des dons. C'est la journée pour Les Blouses Roses au profit des enfants hospitalisés partout en France.

Leur symbole : un nounours blessé, car leur mission première est d'apporter un peu de douceur et de joie aux enfants hospitalisés. Les Blouses Roses accompagnent les enfants lors de leur séjours à l'hôpital, quand les familles ont du mal à être présentes. Elles viennent donc les bras chargés de jouets grâce uniquement à la générosité, c'est pourquoi les collectes sont très importantes. Les bénévoles des Blouses Roses de Côte-d'Or sont toute la journée de samedi au Market de Chevigny-Saint-Sauveur.

Des jouets tous donnés, et des petits chaussons pour bébés tricotés par des bénévoles. © Radio France - Lila Lefebvre

En Côte-d'Or l'association compte une centaine de bénévoles qui se relaient sept jours sur sept à l'hôpital pour enfants du CHU de Dijon. "Les familles ont parfois d'autres enfants dont ils doivent s'occuper, un métier aussi ,et ils ne peuvent pas toujours être auprès de leurs enfants quand ils sont à l'hôpital, alors on prend le relais", explique Nicole Garnier, depuis six ans, tous les mardis matin elle accompagne des enfants hospitalisés à leurs consultations.

C'est touchant car ils nous attendent, dès que l'on arrive ils nous sautent dans les bras !"

"Notre mission première c'est de leur redonner le sourire et de les déstresser, on vient donc avec des jouets, des coloriages, et puis on les rassure", sourit Nicole, c'est pourquoi ils ont besoin de faire des collectes de dons pour pouvoir renouveler leurs stocks. Et on ne saurait sous-estimer le pouvoir d'un nounours et de toute l'affection avec laquelle les Blouses Roses entourent les enfants : "C'est touchant car ils nous attendent, dès que l'on arrive ils nous sautent dans les bras !".

En Côte-D'Or, les blouses roses se sont données une autre mission : offrir des cadeaux de naissance aux nourrissons nés sous X, "on leur créé un petit paquetage avec des layettes, des bavoirs des petites chaussettes, un doudou, qui seront à eux pour la vie", l'association fournit même des album photo où les infirmières conserve des souvenirs des bébés, "au moment d'être adopté, la nouvelle famille récupère tout ça et ça permet de faire le lien entre la naissance et le moment de l'adoption".

Si vous les avez raté, rendez-vous sur leur site internet.

L'opération est en partenariat avec les magasins Carrefour, partout en France