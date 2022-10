Les motardes de Dordogne en rose pour la lutte contre le cancer du sein

Ils n'ont pas l'habitude de porter du rose. Lundi 31 octobre, sur le boulevard Montaigne à Périgueux, environ cinquante motardes et motards font vrombir leur moteur pour la bonne cause. À l'initiative de l'association Motardes 24 qui réunie 380 femmes, ils ont décidé de soutenir la lutte contre le cancer du sein. Les t-shirts et bandanas roses recouvrent les vestes en cuir. Les motos défilent à trois reprises, de la place Francheville au rond-point Yves Guénat.

Tous concernés par le cancer du sein

Mickaëla Chamlong, la présidente de l'association officiellement créée fin septembre (même si un groupe facebook existe depuis 2017), juge important d'apporter une contribution à Octobre Rose. "La moto est notre passion mais nous ne sommes pas que cela. Nous sommes des femmes, des sœurs, des mères, donc le cancer du sein nous touche beaucoup", déclare celle qui connaît des amies motardes touchées par la maladie. Elle rappelle que "tout le monde peut connaître dans ses amis ou sa famille, une personne qui a le cancer du sein".

Sophie Carbonnier, la secrétaire de Motardes 24, ouvre la route sur sa moto décorée pour l'occasion. Poupée Barbie, ballons, nœuds ou drapeaux de la ligue contre le cancer, tous les accessoires rappellent la cause du jour, jusqu'à son casque sur lequel elle a rajouté un bonnet rose en peluche. "__Sur une Harley, le rose est assez rare !, s'amuse-t-elle, mais justement, c'est l'occasion de décaler notre style".

Plusieurs centaines d'euros récoltés

Les trois tours du boulevard effectués, les motards reviennent sur la place du Général de Gaulle, lieu du rassemblement. Une petite boîte y a été posée pour recueillir les dons. La participation est de cinq euros minimum mais certains motards glissent des billets d'un montant plus élevé. "Le département de la Dordogne est très généreux", assure la présidente départementale de la Ligue contre le Cancer, Catherine Galvagnon, qui conclut le mois de mobilisation d'Octobre Rose. Elle se dit "satisfaite" de ce dernier rassemblement, elle qui "ne pensait pas qu'il y aurait autant de motards présents". En plus des dons de particuliers, Motardes 24 remet également à la Ligue un chèque de 315 euros.

En descendant de sa moto, Mickaëla Chamlong ne cache pas son émotion : "C'était trop bien !, s'exclame-t-elle, je suis très fière de voir que l'on peut attirer l'attention, montrer que des choses se passent et motiver des gens". Elle l'assure : cette manifestation n'est "qu'une première, mais certainement pas la dernière !". Elle devrait être renouvelée l'année prochaine.