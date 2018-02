Jacou, France

Ces dernières années, les boites à lire se sont multipliées, on en trouve désormais presque partout. Mais il y a 5 ans, elles étaient plus rares en France et la mairie de Jacou a eu un certain flair d'en installer sur sa commune. Il y en avait à l'origine 3, mais la municipalité s'apercevant que non seulement elles n'étaient pas vandalisées, mais qu'en plus, les habitants s'en emparaient et les utilisaient, elles sont aujourd'hui une dizaine, disséminées un peu partout sur la commune.

On trouve de tout dans ces petites boites : des romans, des livres d'histoires, des livres pour enfants, des revues, des livres en langues étrangères... Certains habitants les surveillent et vont à la bibliothèque quand elles sont vides. La bibliothèque leur fournit alors un sac de bouquin pour renouveler le stock.

Inciter les habitants à lire

Mais tout le monde peut participer : on peut déposer un livre qu'on souhaite partager ou venir en prendre. L'objectif de la mairie de Jacou est d'inciter les habitants à lire. Leur faciliter la tâche en quelque sorte, puisque les livres sont à disposition, gratuitement. Et ça marche puisque les livres tournent régulièrement. La municipalité ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là et réfléchit aujourd'hui à créer une boite à livre géante dans le lavoir du centre-ville.