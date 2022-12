Les boîtes de Noël de retour à La Rochelle

L'esprit de Noël gagne petit à petit la ville de La Rochelle, ça a commencé par les guirlandes, les illuminations et maintenant ce sont les boîtes de Noël solidaires qui apparaissent. Le Centre social et culturel Christiane Faure est à l'origine du projet rochelais, pour eux c'est important de ne pas oublier la solidarité. Les bénévoles se transforment en lutins de Noël le temps d'un instant, pour faire plaisir aux personnes isolées, précaires ou sans-abris. Jusqu'au 16 décembre, les volontaires investissent les rues de La Rochelle pour informer les passants.

Des fêtes passées dans la cohésion

Pour Manuel Pineau c'est le plus important, le vivre ensemble. Le coordinateur du centre social est là depuis le début de l'opération, quand, pendant la périod COVID, "un binôme de deux bénévoles allaient déposer les boîtes chez les gens et ils étaient toujours reçus avec des gâteaux, des boissons, ils étaient attendus" raconte-t-il. C'est ça qui lui a donné envie de continuer l'aventure, cet esprit de partage et d'entraide.

Des cadeaux personnalisés

Pour que l'opération se passe au mieux Manuel Pineau demande à ce que "on note sur la boîte, si elle est destinée à un homme, une femme, un enfant, ou une personne sans abris". C'est la seule consigne, à l'intérieur vous pouvez mettre ce que vous voulez, une écharpe pour affronter le froid, votre livre préféré, une clé USB avec une playlist à écouter, c'est vous qui choisissez.

Les bénévoles de Noël sont à retrouver sur la Place du Marché, devant l'école Fénelon et Bernard Palissy mais aussi devant la crèche du CSC le programme est à retrouver ici.

Des boîtes de Noël dans tout le département

Et il n'y a pas qu'à la Rochelle que vous pouvez faire des boîtes de Noël. Dans tout le département, à Saintes, Rochefort, Pons... Toutes les informations sont à retrouver sur la page facebook Les boîtes de Noël solidaires du 17.