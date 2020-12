Les boîtes de Noël des lycéens de Challes-les-Eaux pour les bénéficiaires de la Cantine Savoyarde

Ce Noël ne sera définitivement pas comme les autres. Pour les personnes isolées, sans domicile, il n'y aura pas de repas pris en commun, pour des raisons sanitaires. A la place, des "boîtes de Noël" fabriquées par des particuliers, des associations, des collégiens, des lycéens. seront distribuées. Des lycéens de 2nde et de 1ere en bac pro cuisine et service et commercialisation de l'établissement hôtelier de Challes-les-Eaux ont confectionné une trentaine de ces boîtes. Ils les ont remises juste avant les vacances à la Banque alimentaire de Savoie, qui se chargera de jouer les facteurs. Ces boîtes seront distribuées par la Cantine savoyarde à des personnes isolées.

Objectif du lycée de Challes-les-Eaux : maintenir une action solidaire malgré les contraintes du COVID-19

A l'origine de ce geste, deux enseignantes du lycée partenaire de la Banque alimentaire depuis cinq ans pour l'opération "chefs de cœur". L'opération (un grand repas à Chambéry préparé par plusieurs chefs de la région) a été annulée au printemps dernier, à cause du COVID-19. L'édition du printemps prochain étant loin d'être assurée, il s'agissait pour les deux enseignantes de maintenir une action solidaire. " Les fêtes arrivant, je me suis dis que ce serait bien de donner un peu de soi, de son temps ", explique Sandrine Lopez.

Elle a demandé à ses élèves de confectionner des boîtes avec cinq éléments à l'intérieur mais pas d'aliment "fait maison". "Certains ont été frustrés ils pensaient faire des gâteaux mais je leur ai dit que cette année avec le COVID et le protocole sanitaire c'était compliqué". Pour le "fait maison", il restait les gants, l'écharpe, le bonnet, ou encore la bougie. Ils devaient aussi mettre un mot personnel dans le colis pour souhaiter de bonnes fêtes.

La Banque alimentaire réfléchit à sa stratégie de collecte pour 2021

La Banque Alimentaire de Savoie salue l'initiative mais souligne qu'elle ne peut répondre à ses besoins. Sa vocation de "collecteur" pour les associations de solidarité est aussi perturbées par le COVID. Sa principale ressource "chef de cœur"- autour de l'étoilé de La Tania Julien Machet- lui rapporte habituellement près de 25 000 euros. Elle n'a pas pu se tenir en 2020 et pour 2021 c'est très incertain.

" On va voir en janvier si on peu envisager d'organiser quelque chose, explique la porte-parole de l'association Catherine Zehr Malgré toute la bonne volonté et l'investissement de ces jeunes, ça n'est pas à la hauteur des besoins. Il faut qu’on réfléchisse pour la suite. L'ADN de la Banque alimentaire c'est de ne pas demander d’argent mais des denrées. On a un peu évolué avec la collecte dématérialisée - le système du don en caisse qui nous est reversé par les grandes surfaces-. On va réfléchir à notre stratégie sur 2021."