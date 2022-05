Les boites de nuit de l'Hérault renforcent leur sécurité pour éviter de nouveaux cas de piqûres de drogue

Les boites de nuit de l'Hérault prennent les devants pour éviter d'avoir des cas de piqûres dans leurs établissements. Dans plusieurs villes de France comme Nantes ou Toulouse, des personnes se sont plaintes d'avoir été droguées par des inconnus avec une seringue en bars ou boites de nuit. En général, elles ont eu des nausées et ont eu des vertiges sur le moment. Puis elles ont constaté des traces de piqûres sur leurs corps le lendemain.

À Montpellier, cinq personnes disent en avoir été victimes lors du concert du rappeur Ninho à la Sud de France Arena samedi 30 avril. Le Procureur de la République de Montpellier confirme qu'il y a eu 12 plaintes recensées dans la ville en tout, depuis le début du phénomène. En plus de la dizaine de victimes comptabilisées dans une boite de nuit à Béziers fin avril.

Sécurité renforcée dans les boites de nuit héraultaises

Plusieurs boites de nuit de l'Hérault renforcent leur système de sécurité pour éviter que leurs clients en soient victimes. Comme au Milk à Saint-Jean-de-Védas. "On a déjà une quinzaine de caméras dans le club avec des écrans qu'on contrôle régulièrement. On a aussi les protections de verre. Il y a aussi un système de fouilles depuis quatre ans. On va renforcer le contrôle des sacs à l'entrée et la palpation, y compris pour le femmes" explique Jean-Baptiste Bertrand, responsable de la communication. Si une seringue ou un produit suspect est trouvé pendant cette fouille, la gendarmerie sera appelée.

Un mot de code pour les personnes qui se sentent en danger a été créé. Elles pourront demander un "cocktail Izis" à n'importe quel salarié du Milk. Ce dernier comprendra alors que la personne se sent mal et pense avoir été piquée. "Si la personne se sent suivie, si elle pense qu'on lui a mis du GHB dans son verre ou qu'elle pense avoir été piquée, elle sera prise en charge par les agents de sécurité" assure Jean-Baptiste Bertrand. Il ne veut pas être alarmiste mais préfère prévenir que guérir pour que "le club reste un endroit de fête."

Dans la discothèque L'Entrepôt à Lattes, pareil. Les personnes seront palpées pour détecter les seringues, et les sacs seront inspectés. Des capuchons de verre continueront d'être proposés aux clients. Le gérant, Marc Valente, envisage même de mettre en place un détecteur de métaux. À L'Usine à Gaz à Béziers, plusieurs personnes ont été piquées en avril. Le gérant de l'établissement a lui aussi renforcé le contrôle des sacs. Il a totalement renouvelé son système de caméras de surveillance pour éviter de nouveaux cas.

Le mystère reste entier sur les motivations des agresseurs

Toutes ces mesures sont mises en place pour sécuriser au mieux la clientèle. Même si le flou perdure autour du profil des agresseurs et de leurs motivations. Beaucoup de questions restent en suspend et Jean-Baptiste Bertrand, responsable de la communication du Milk, se les pose : "est-ce que c'est une tranche d'âge particulière ? Quelle est la cible ? Quel est le but ? Quels types de personnes font ça ? Des filles ? Des garçons ? Des jeunes ? Des personnes plus âgées ?" Beaucoup de questions et peu de réponses pour le moment. Aucun agresseur n'a été identifié. Ni dans l'Hérault, ni ailleurs. De plus, les analyses sanguines des personnes qui disent avoir été piquées n'ont pas toutes été concluantes. Pour que la drogue soit repérée, il faut que la prise de sang sang soit effectuée dans les dix heures qui suivent l'injection.