Les boîtes de nuit du Doubs rouvrent petit à petit

Les nuits du Doubs commencent à retrouver leur rythme. Plusieurs discothèques ont réouvert leurs portes depuis le 9 juillet, d'autres ont préféré attendre pour prendre un maximum de précaution. C'est le cas de la discothèque "Le Teasing" à Chalezeule. Après 17 mois de fermeture à cause du COVID, les enceintes vont reprendre du service ce samedi soir. Pour que la soirée se passe de la meilleure façon les gérants, on investi environ 2.500 euros dans les équipements nécessaires au pass sanitaire ou encore à la désinfection.

Des investissements pas toujours rentables

"Le Teasing" a décidé de garder la même masse salariale. "Nous avons une vingtaine de salariés. Nous avons préféré reprendre avec une équipe complète le temps de voir l'affluence dans la discothèque. Selon la fréquentation, nous n'excluons pas de réduire notre staff", avoue Cédric Constantin, un des gérants de la boite de nuit. Avec la limitation de jauge à 75%, le "Teasing" ne peut pas accueillir plus d'environ 600 personnes.

TEMOIGNAGE - Les gérants du "Teasing" ont décidé de garder leur équipe au complet Copier

C'est sûr que nous risquons de perdre de l'argent. Nous avons autant de salariés et de dépense, mais nous accueillons 25% de notre capacité en moins. - Cédric Constantin, un des gérants du "Teasing"

Pour remettre la machine en marche les gérants ont repris le travaille pendant deux semaines. "Nous avons dû tout nettoyer du sol au plafond, réorganiser le système d'entrée et de sortir à cause du pass sanitaire", déclare Cédric Constantin. Même si les gérants avancent à tâtons, ils sont heureux de pouvoir retrouver l'esprit des nuits bisontines.

REPORTAGE - Les jeunes n'hésitent pas à se faire dépister pour faire la fête. Copier

Environ 200 tests sont réalisés par week-end devant la discothèque "La Première"

D'autres discothèques ont repris du service un peu plus tôt. La boite de nuit "La Première" a rouvert ses portes, le 12 août (soit un mois après l'autorisation de réouverture du gouvernement) le temps de pouvoir s'organiser et optimiser au maximum les entrées. Marc Vernier, le patron, a décidé d'installer une cellule de dépistage sur le parking de son établissement. "J'ai préféré investir dans cette cellule pour éviter tout cluster et un maximum de fraude", affirme-t-il. Ce système a un coût pour lui, environ 3.000 euros par mois.

C'est pratique d'avoir ce centre devant la boite, il n'y a pas besoin de rendez-vous en labo ou autre. Sans ce dispositif, nous ne viendrions pas. - Margot, une cliente de 20 ans.

La plupart des dépistés ont entre 18 et 25 ans. "Je pense que les plus jeunes veulent s'amuser quoi qu'il en coûte. Les plus âgés entre 25 et 35 ans ont beaucoup moins intégré le faite de se faire tester ou vacciner pour profiter", constate Marc Vernier. Ces tests ont également un coût pour les clients, ils doivent avancer les frais avant d'être rembourser par la sécurité social.

Pour le moment, la limitation de jauge ne perturbe pas trop "La Première. "Certains soirs, nous travaillons encore mieux que par le passé", avoue Marc Vernier. Selon lui, c'est grâce en partie à ce centre de dépistage improvisé.