"Les bonnes volontés sont les bienvenues ! " : on recrute des sapeurs pompiers volontaires dans le Haut-Rhin

Dans le département du Haut-Rhin, on manque de sapeurs pompiers volontaires. Le sdis 68 lance un appel à toutes les bonnes volontés pour rejoindre le bataillon des sapeurs pompiers volontaires et participer aux secours. Les départs ne sont pas compensés par de nouvelles arrivées.

Manque de sapeurs pompiers volontaires dans les secteurs ruraux

Dans le département il y a 5.350 sapeurs pompiers, dont près de 5.000 sapeurs pompiers volontaires. Le reste, ce sont 430 sapeurs pompiers professionnels. Face à l'érosion des effectifs, malgré des portes ouvertes dans de nombreuses casernes, il faut recruter un nouveau vivier, surtout dans les zones non urbaines comme la vallée de Munster ou encore le secteur de Sainte-Marie-aux-Mines.

La moyenne d'âge des sapeurs volontaires dans le Haut-Rhin est de 35 ans, ils assurent 70% des interventions. On recherche des personnes de 16 à 55 ans, en bonne forme, motivées pour sauver des vies ou participer aux interventions. Il faut aussi se montrer disponible.

Les pompiers du Haut-Rhin. Camion de pompier à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

"Nous ne recherchons pas des athlètes de haut niveau, mais des hommes et des femmes qui souhaitent donner de leur temps et de l'énergie au service des autres. Il faut-être en bonne santé, mais c'est surtout la bonne volonté et l'envie de faire qui l'emporteront sur les capacités physiques," explique le lieutenant-colonel Christophe Marchal, membre du groupement de développement du volontariat dans le Haut-Rhin.

Nouveauté cette année : l'engagement différencié

Les pompiers recherchent des femmes, mais aussi des hommes de tous âges. " Il y a 19% de femmes chez les sapeurs pompiers volontaires. On est loin de l'image du pompier masculin moustachu, c'est du passé. Nous recherchons des femmes bien sûr, mais aussi des gens un peu moins jeunes. On peut-être recruté pompier jusqu'à 55 ans," poursuit l'officier des pompiers.

La grande nouveauté cette année : l'engagement différencié. Ceux qui s'engagent dans le volontariat peuvent uniquement faire du secours et le soin aux personnes, ce sont d'ailleurs 85% des interventions. Ils peuvent ainsi éviter d'intervenir sur des incendies.

C'est une nouvelle ouverture, pour celles et ceux qui veulent rejoindre les pompiers. Si ça vous tente, il faut se rapprocher de la caserne de pompiers la plus proche, ou on a toutes les infos sur le site internet du sdis 68 .