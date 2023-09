Les bons chiffres du tourisme en Lorraine pour l'été 2023

"C'était très bien", résume simplement Evelyne André, propriétaire de "La Moselle Sauvage" dans le Saintois. Elle sort d'un été particulièrement réussi sur le front de la fréquentation, avec des réservations quasiment tous les jours. "On est sur un secteur de passage, pile poil entre Nancy et Epinal, donc on est bien implanté", confie-t-elle pour comprendre les raisons de ce succès. D'ailleurs, le gîte de ses filles à Virecourt, à côté de Bayon, connaît le même scénario. "Ça a été pris presque tout le mois d'août", explique Léa, l'une d'entre-elles.

Un grand bond dans les chiffres

Cette famille vit un été que beaucoup d'établissements ont connu pour ce cru 2023. Aux Gîtes de France de Lorraine, on parle d'une hausse des réservations allant jusqu'à 20% dans les Vosges, 5 à 10 en Meurthe-et-Moselle. "Je pense que les habitudes prises pendant le Covid, avec l'envie d'espace, font que l'on est très complémentaire des autres hébergements", détaille Christophe Rey, le directeur des gîtes de France en Lorraine.

La métropole de Nancy a également le sourire

Carton aussi pour la métropole du Grand Nancy cet été, qui évoque une augmentation des réservations de 15%, et encore, le tour d'horizon n'est pas encore achevé. Le point le plus positif, c'est qu'il semblerait que les séjours soient un peu plus long que d'habitude, aux environs de 2 nuits contre une seule en général. "On a vendu par exemple beaucoup plus de City pass, des packs où l'on peut faire plusieurs monuments. Et puis, peut-être aussi, j'ai entendu parler du fait qu'il y avait plus de monde dans les Vosges. Ce qui veut dire potentiellement des touristes pour venir une ou deux fois à Nancy", détaille François Werner, vice-président de la métropole en charge de l'attractivité et du tourisme.