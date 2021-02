Les bons conseils pour rouler sans risque sur les routes verglacées du Poitou

Attention sur les routes. Depuis les fortes pluies verglaçantes de ce vendredi 12 février, le verglas devrait rester sur les routes de la Vienne et des Deux Sèvres.

Une situation particulièrement dangereuse et qui nécessite une conduite adaptée selon Perrine gérante de l'auto école "En route" à Poitiers. "Il faut avoir la conduite la plus souple possible avec le plus d'anticipation possible. Pas de coup de frein, pas de coup de volant", insiste cette professionnelle de la route.

"Si on sent que la voiture part, soit on laisse faire car si on essaye de faire quelque chose ce sera pire. L'idéal c'est d'accélérer pour que les pneus reprennent un peu d'adhérence sur la route et pouvoir repartir", détaille-t-elle.

Il faut aussi bien préparer sa voiture avant de partir. "Bien déneiger ou dégivrer toutes les parties vitrées : lunette arrière, pare-brise avant, les quatre vitres, y compris les feux pour bien voir les clignotants." Elle conseille évidemment de rouler moins vite.