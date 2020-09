Les bons réflexes avant de rallumer son chauffage.

Après des mois sans fonctionner, votre chaudière, votre cheminée et vos radiateurs ont besoin d’un redémarrage en douceur et d'un bon entretien. Cela vous évitera de vous mettre en danger et vous permettra de réduire votre facture d’énergie.

Intoxication au monoxyde de carbone

Quel que soit votre type de chauffage, le principal risque c'est l'intoxication au monoxyde de carbone. Chaque année, ce gaz incolore et inodore fait une centaine de mort par asphyxie et provoque des milliers d’intoxications. En cas de maux de tête, vomissement, il est urgent d’aérer avant d’appeler les secours. Il est prudent avant de rallumer son chauffage de ramoner les conduits de cheminée, inserts et poêles.

L’entretien régulier est obligatoire

Un chauffage mal entretenu ne pourra pas fonctionner correctement quand vous allez le redémarrer. Il est plus prudent de vérifier si tout fonctionne quelques jours avant d’en avoir besoin. Dans tous les cas, il est obligatoire de faire entretenir chaque année pompe à chaleur, chaudière au fioul, gaz, bois, charbon. L’entretien doit être fait par un chauffagiste. L'assureur peut refuser d'indemniser en cas de sinistre. Purger ses radiateurs à eau ou dépoussiérer les électrique permet d’augmenter leur performance. Une chaudière à gaz mal entretenue peut être à l’origine d’une explosion ou d'un incendie.

Aérer pour se chauffer moins cher

Afin de réduire le risque d’intoxication, les aérations sur les portes et fenêtres ne doivent pas être obstruées. Cette ventilation permet aussi de rendre son chauffage plus efficace en réduisant l’humidité. Une pièce humide est plus difficile à chauffer. Aérer permet donc de faire des économies d’énergie.

A partir de quelle température faut-il rallumer son chauffage ?

Lorsque le mercure commence à descendre, il est préférable de passer un gros pull en soirée plutôt que de se jeter sur le chauffage. Un degré de plus c’est 7% de plus sur la facture !

La loi prévoit un encadrement des températures maximales des logements à 19°C et minimales à 18°C au centre de la pièce.

Mais comme le précise une avocate contacté par Libération Personne ne peut venir dans une maison individuelle pour dire "il fait trop chaud, vous devez baisser le chauffage".