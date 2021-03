Le bon samaritain arrive en Ardèche

Il est assez facile de devenir un bon samaritain. Il suffit de suivre une formation aux gestes de premiers secours. Elle peut être très rapide : quelques heures. Il faut ensuite vous inscrire sur l'application "staying alive". Rester en vie en français. Mais aussi un tube des Bee Gees dont le rythme correspond à celui du massage cardiaque.

Une application de géolocalisation

Lorsque les pompiers le jugent nécessaire, ils déclenchent l'application et définissent un périmètre. Tous les bons samaritains situés dans un périmètre de 250 mètres à 5 kilomètres sont appelés sur leur téléphone portable. De par leur proximité avec la victime, ils peuvent intervenir très rapidement notamment pour un massage cardiaque où chaque minute compte. On estime qu'une victime perd 10% de chance de survie toutes les minutes. Le massage cardiaque ne fait pas repartir le coeur, mais il permet d'oxygéner les organes vitaux en attendant l'arrivée des pompiers.

La crise cardiaque : 50 000 morts par an en France

La crise cardiaque fait dix-sept fois plus de morts en France que les accidents de la route. Or seules 7% des victimes en réchappent en France. La ville de Lugano (Suisse) a fait monter ce taux de survie à 45% en dotant ses policiers municipaux de défibrillateurs et en multipliant les formations aux gestes de premiers secours.

Les pompiers de l'Ardèche viennent donc d'adopter ce système du bon samaritain uniquement en cas de malaise cardiaque. Il y a actuellement 406 bons samaritains en Ardèche.