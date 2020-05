Les bords de Loire interdits jusqu'au 2 juin dans la métropole de Tours, suite à des gros attroupements

Le non-respect des mesures de distanciation lors de 2 rassemblements sur les bords de Loire, mardi et surtout mercredi soir, ont décidé la Préfecture d'Indre-et-Loire à interdire les bords de Loire dans la Métropole dès ce midi et jusqu'au 2 juin. A Tours, les plages et l'Ile Simon ont été évacuées.

Le rassemblement de plusieurs centaines de personnes, mercredi 20 mai dans la soirée, sur les bords de Loire dans le centre-ville de Tours ressemblait un peu à une provocation, d'autant qu'un attroupement un peu moins grand avait déjà eu lieu la veille. Le non-respect des mesures de distanciation contre le Covid-19 a incité la Préfecture a faire preuve d'une fermeté presque immédiate : Dès ce midi, les autorités ont décidé d'interdire les bords de Loire dans la Métropole de Tours, avec effet immédiat et jusqu'au 2 juin.

"Ces rassemblements importants (...) ne répondaient pas aux mesures générales de prévention de la propagation du virus". Extrait de l'arrêté préfectoral publié ce midi

En tout début d'après-midi, ce jeudi 21 mai, des policiers et des agents municipaux sont intervenus à Tours-Centre pour faire évacuer les nombreux promeneurs qui se trouvaient sur les plages et sur l'Ile Simon. La grille par laquelle il faut passer pour entrer sur cette ile depuis le pont Napoléon est maintenant fermée et gardée, pour que personne ne tente de l'escalader.

Les agents municipaux sont allés à la rencontre des petits groupes (souvent des familles) qui bronzaient sur les plages en bord de Loire. Les échanges auxquels notre journaliste a assisté ont été plutôt courtois, même si beaucoup de gens étaient déçus de ne pas pouvoir profiter du soleil au bord du fleuve. A 16H30, il n'y a pratiquement plus personne au bord de l'eau, à Tours-Centre...mais certains sont sans doute juste partis un peu plus loin. Jusqu'au 2 juin, seuls les pêcheurs solitaires et les cyclistes sont autorisés à se rendre sur les berges de la Loire, sur l'ensemble du territoire de la Métropole.

A 16H30 il ne restait plus que quelques promeneurs pas encore au courant de l'arrêté préfectoral © Radio France - © Marie-Ange Lescure

La Préfecture n'écarte pas d'étendre cet arrêté à d'autres cours d'eau, si les gens s'y regroupent sans respecter les mesures de distanciation.