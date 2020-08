Les bords de Vienne de Limoges, un grand parc urbain branché pour l'été

Des bords de Vienne attrayants et accessibles, c'est le sentiment général des promeneurs qui les côtoient. Pêcheurs, coureurs, ou promeneurs du dimanche sont satisfaits de l'aménagement des berges. On peut se caler dans l'herbe pour pique-niquer loin du tumulte de la Guinguette et de la friche des ponts si l'on veut être plus tranquille. Et pour les plus festifs, les bords de Vienne s'animent tous les soirs avec la Guinguette éphémère qui rencontre un vif succès depuis son ouverture début juillet : "Nous sommes complets tous les soirs et l'on voit de nouveaux visages chaque soir. C'est vraiment un endroit dynamique où les gens aiment se retrouver car on a vue sur la cathédrale, nous pouvons voir le coucher du soleil et nous avons la fraîcheur de la Vienne. C'est très agréable", selon Philippe Perat, patron de la Guinguette.

Des aménagements prévus par la mairie

Les bords de Vienne sont un grand projet d'ensemble pour la ville de Limoges : "l'idée est d'en faire un grand parc urbain", selon Vincent Léonie, délégué urbanisme et espaces verts à la ville de Limoges. Deux projets sont à venir comme l'amélioration de l'espace du côté de la rue de la filature avec la mise en place de tables de pique-nique, une prairie fleurie et de nouvelles déambulations : "notamment du côté de l'A20, où nous comptons étendre le circuit piétonnier. Nous réfléchissons ensemble pour savoir comment relier ces bords de Vienne, communes avoisinantes au sein de Limoges métropole, pour en faire une déambulation à la fois piétonne et de vélos", explique Vincent Léonie.

Une fois déconfiné c'est le premier endroit où je suis venue pour faire l'apéro avec les amis

Un vrai changement positif selon Elodie, limougeaude. Quand elle était petite il n'y avait pas encore de pistes cyclables et d'aménagements pratiques pour pêcher. "Maintenant il y a des boîtes à lire le long de la Vienne, on peut s'installer sur les transats en bois, on peut même promener les enfants à vélo et à pied. Sur la rive côté Guinguette, il y a un mur d'escalade pour les enfants, ce qu'il n'y avait pas dans mon enfance". Des tables de pique-nique également permettent aux familles ou aux amis de déjeuner dehors à l'ombre des arbres : "une fois déconfiné c'est le premier endroit où je suis venue pour faire l'apéro avec les amis. Ici, on est loin des contraintes sanitaires. Nous sommes tranquilles et on se sent libres", estime trois amis posés à côté d'une petite cascade près du mur d'escalade.