Les bordures des 4700 kilomètres de routes départementales de la Corrèze auront été élaguées d'ici 4 ou 5 ans

Ça élague en Corrèze ! Le Conseil départemental a lancé un programme d'élagage des bords de routes sans précédent. Au lieu des 80 kilomètres coupés chaque année normalement il a décidé d'en traiter 800 par an durant les 4 ou 5 années à venir.

C'est une première en France à ce niveau. Le Conseil départemental souhaite que toutes les routes départementales corréziennes soient dégagées d'ici 5 ans. Il y en 4700 kilomètres, soit 9400 kilomètres de bordures à élaguer. Il y a trois objectifs à cela. Le premier est la sécurité en limitant notamment les chutes de bois sur les routes et en laissant entrer plus de soleil pour dégivrer les chaussées plus vite en hiver. Le second est économique : une chaussée dégagée a une vie 30 % plus longue car il n'y a pas de gouttes d'eau qui tombent des arbres sur elle et il y a moins de neige et de verglas facteurs de détérioration des bitumes. Et enfin il s'agit de dégager les réseaux aériens notamment en vue de la pose de la fibre optique.

28 000 propriétaires

L'ambition du Conseil départemental est de traiter 800 kilomètres de routes par an durant 4 ou 5 ans pour venir à bout des 3700 kilomètres dont les bordures lui appartiennent. Pour un coût de 2000 euros le kilomètre. Mais toutes les bordures ne lui appartiennent pas. Les propriétaires particuliers devront donc élaguer leur partie de bordure. Ils sont 28 000 recensés par le Conseil départemental. Tous ont été avisés qu'ils doivent réaliser les travaux d'ici le 28 février prochain. Ou les faire réaliser. Cela peut coûter entre 3 et 5 euros le mètre linéaire. Faute de quoi le Conseil départemental réalisera lui-même les travaux, c'est son droit, et enverra via le trésor public la facture au propriétaire.