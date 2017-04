Les bornes incendie au coeur de la révolte de plusieurs communes du sud-lochois en Indre-et-Loire

Rien ne va plus entre le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et plusieurs communes du sud Lochois : une réglementation de 1951 pourrit en ce moment la vie de plusieurs maires et habitants. De nombreuses communes ne sont plus en règle pour ce que l'on appelle la défense incendie.

En clair, soit il n'y a pas assez de bornes incendie, soit elles sont trop loin, soit leur débit n'est pas suffisant. La réglementation de 1951 prévoit en effet 120 mètres cube en 2 heures. Le maire de Nouans-les-Fontaines s'est mis hors la loi pour protester contre cette réglementation inapplicable selon lui dans les communes rurales.

En fait, Eric Moreau a eu un gros coup de colère lorsque l'entreprise installée sur sa commune s'est vu refuser son permis de construire une extension. En cause, l'entrée de l'extension se retrouvait à 200 mètres du dispositif de lutte contre l'incendie au lieu des 150 mètres réglementaires. Le maire a donc décidé de rayer d'un trait de plume la mention "permis refusé" et de la remplacer par "permis autorisé" et de signer. Il s''est donc mis hors la loi mais il affirme en assumer toute la responsabilité. Nouvel épisode, lorsqu'un jeune couple a racheté pour s'installer une ferme isolée, là encore permis refusé !

Créer des retenues d'eau pour les hameaux et les maisons isolées

Solution proposée par le SDIS, installer des retenues d'eau bâchées et étanches ou d'énormes citernes souples, pour permettre aux pompiers d'avoir à disposition des réserves d'eau. Le maire n'est pas opposé à ces dispositifs, mais ils restent à la charge de la commune et si il est possible d'en installer un pour un hameau de quelques maisons, pas question de réaliser systématiquement ces installations pour chaque ferme isolée.

Eric Moreau refuse par ailleurs de payer la part de sa commune - 12 000 euros - dans le financement du SDIS

et ce vent de révolte souffle sur le sud Lochois, car cette réglementation concerne bien évidemment toutes les communes. A Villeloin-Coulangé, tous les permis de construire demandés l'an dernier ont tous été refusés pour les mêmes raisons.

L'un des villages préférés des français, Montrésor, dans la même situation, a trouvé une solution grâce à un bief qui alimente un moulin. Il a été validé par les pompiers comme réserve d'eau à la condition qu'il y est une profondeur de 80 centimètres d'eau en permanence. Le maire et les habitants surveillent donc le débit de l'eau de ce bief !

Une réunion aura lieu mercredi sur cette question au SDIS.